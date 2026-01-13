Ενέργεια: Το ψύχος έφερε άνοδο τιμών σε ρεύμα και φυσικό αέριο
Ενέργεια: Το ψύχος έφερε άνοδο τιμών σε ρεύμα και φυσικό αέριο
Εκτόξευση της μεγαβατώρας στα 147,20 ευρώ για σήμερα Τρίτη με την υψηλότερη τιμή στα 422 ευρώ - Σε απότομη άνοδο και το φυσικό αέριο στο TTF, όπου έσπασε το φράγμα των 30 ευρώ/MWh
Το κύμα ψύχους που χτυπά την Ευρώπη και έφτασε και στην Ελλάδα εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας. Έτσι, για σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά η τιμή της μεγαβατώρας… πέταξε στα 147,20 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,39% σε σχέση με χθες που ήταν στα 95,96 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγες μέρες, στις 8 Ιανουαρίου, η τιμή της μεγαβατώρας είχε υποχωρήσει στα 73,45 ευρώ, δηλαδή στο… μισό από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα.
Ενδεικτική είναι και η διακύμανση της τιμής, με τη χαμηλότερη για σήμερα να είναι στα 84,25 ευρώ/MWh, όταν χθες ήταν μηδενική (στα 0,01 ευρώ/MWh) και την υψηλότερη στα…υψίπεδα των 421,38 ευρώ/MWh, γύρω στις 6 με 7 το απόγευμα (έναντι 228,88 ευρώ/MWh χθες).
Είναι προφανές ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει και τη ζήτηση (κινείται για σήμερα στις 224 γιγαβατώρες) για ανάγκες θέρμανσης, γεγονός που ενισχύει το ρόλο του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, ενώ αντίστοιχα έχει υποχωρήσει η παραγωγή των ΑΠΕ.
Έτσι, με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το φυσικό αέριο είναι πρώτο στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, μετά από αρκετές μέρες κυριαρχίας των ΑΠΕ, με ποσοστό που διαμορφώνεται σε 42,34%. Οι ΑΠΕ συμμετέχουν με ποσοστό 33,18%, όταν μόλις τις προηγούμενες μέρες λόγω και των θυελλωδών ανέμων είχαν προσεγγίσει το 60%. Ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με ποσοστό 11,51%, ο λιγνίτης με 7,85% και οι εισαγωγές με 5,12%.
Σε έντονα ανοδική φάση μπήκε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις να έχουν μπει στην… κατάψυξη, χθες στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Φεβρουάριο έκλεισαν στα 30,6 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 7,83%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα το φυσικό αέριο κινείτο σε επίπεδα πέριξ των 26 με 27 ευρώ/MWh, ενώ είχε να σπάσει το φράγμα των 30 ευρώ/MWh από τα μέσα Νοεμβρίου του 2025.
