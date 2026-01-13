Ενέργεια: Το ψύχος έφερε άνοδο τιμών σε ρεύμα και φυσικό αέριο

Εκτόξευση της μεγαβατώρας στα 147,20 ευρώ για σήμερα Τρίτη με την υψηλότερη τιμή στα 422 ευρώ - Σε απότομη άνοδο και το φυσικό αέριο στο TTF, όπου έσπασε το φράγμα των 30 ευρώ/MWh