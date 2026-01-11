Αρσένης Λουκής: Ο Παριανός παραγωγός που τροφοδοτεί με ρόδια και σταφύλι, Σκλαβενίτη και Μπουτάρη
Η Πάρος του τουρισμού βγάζει και εξαιρετικά αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία ο Αρσένης Λουκής διαθέτει τόσο στο νησί, όσο και σε κορυφαία οινοποιεία αλλά και στον Σκλαβενίτη
H Πάρος είναι παραδοσιακά ένα νησί που ζει και αναπνέει για τον τουρισμό. Με τον πρωτογενή τομέα, ασχολούνται λίγοι, αλλά καλοί και με μεράκι. Ένας από αυτούς είναι ο 47χρονος Αρσένης Λουκής, οι καλλιέργειες του οποίου τρέφουν και το νησί, αλλά ταξιδεύουν και έξω από τα όρια του. Δυνατό του σημείο το ρόδι, από το οποίο φτιάχνει και συσκευασμένο χυμό, ενώ τα σταφύλια του πωλούνται σε επτά οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα.
