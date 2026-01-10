Μασούτης – Κρητικός: Στα 190 εκατ. η αξία του deal που φτιάχνει τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στη λιανική (pics)

Τίμημα περί τα 100 εκατ. ευρώ και ανάληψη υποχρεώσεων περίπου 90 εκατ. ευρώ – Συγκροτείται όμιλος κατηγορίας 2 δισ. ευρώ, με πάνω από 1.000 καταστήματα και 15.000 εργαζομένους – Οδικός χάρτης ολοκλήρωσης της συμφωνίας έως τις αρχές Μαΐου, τα επόμενα βήματα