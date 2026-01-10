Μασούτης – Κρητικός: Στα 190 εκατ. η αξία του deal που φτιάχνει τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στη λιανική (pics)
Μασούτης – Κρητικός: Στα 190 εκατ. η αξία του deal που φτιάχνει τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στη λιανική (pics)
Τίμημα περί τα 100 εκατ. ευρώ και ανάληψη υποχρεώσεων περίπου 90 εκατ. ευρώ – Συγκροτείται όμιλος κατηγορίας 2 δισ. ευρώ, με πάνω από 1.000 καταστήματα και 15.000 εργαζομένους – Οδικός χάρτης ολοκλήρωσης της συμφωνίας έως τις αρχές Μαΐου, τα επόμενα βήματα
Πέριξ των 100 εκατ. ευρώ είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τίμημα της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, η οποία διαμορφώνει πλέον την τρίτη ισχυρότερη δύναμη στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με όμιλο που «πατάει» σε κύκλο εργασιών κοντά στα 2 δισ. ευρώ και στο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα. Στο οικονομικό σκέλος της συναλλαγής, ο όμιλος Μασούτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναλαμβάνει επιπλέον και το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων της Κρητικός, ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό enterprise value του deal κοντά στα 190 εκατ. ευρώ.
