JP Morgan: Έως $1 δισ. οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο με αναβάθμιση από τον Stoxx
JP Morgan: Έως $1 δισ. οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο με αναβάθμιση από τον Stoxx
Οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στην Ελλάδα, με τον Γενικό Δείκτη να ανεβαίνει 129% από το 2023, ξεπερνώντας το Stoxx 600 (+42%), χάρη σε ισχυρές τράπεζες και δημόσια οικονομικά - Και η η MSCI εκιμάται ότι θα μας εντάξει στη λίστα παρακολούθησης για αναβαθμίσεις εντός του τρέχοντος έτους.
Οι ελληνικές μετοχές οδεύουν προς αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον πάροχο δεικτών Stoxx Ltd., εξέλιξη που θα μπορούσε να απελευθερώσει παθητικές εισροές ύψους περίπου 962 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase & Co.
Η ομάδα υπό τον Πάνκατζ Γκούπτα εκτιμά ότι η απόφαση θα ληφθεί κατά την αναθεώρηση του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στους δείκτες Eurostoxx.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι επενδυτές έχουν επιστρέψει δυναμικά στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει σε επιδόσεις τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στη βελτίωση του τραπεζικού τομέα και την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει άνοδο περίπου 129% από τις αρχές του 2023, όταν η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 42%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η ομάδα υπό τον Πάνκατζ Γκούπτα εκτιμά ότι η απόφαση θα ληφθεί κατά την αναθεώρηση του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Σε αυτή την περίπτωση, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στους δείκτες Eurostoxx.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι επενδυτές έχουν επιστρέψει δυναμικά στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει σε επιδόσεις τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στη βελτίωση του τραπεζικού τομέα και την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει άνοδο περίπου 129% από τις αρχές του 2023, όταν η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 42%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα