JP Morgan: Έως $1 δισ. οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο με αναβάθμιση από τον Stoxx

Οι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στην Ελλάδα, με τον Γενικό Δείκτη να ανεβαίνει 129% από το 2023, ξεπερνώντας το Stoxx 600 (+42%), χάρη σε ισχυρές τράπεζες και δημόσια οικονομικά - Και η η MSCI εκιμάται ότι θα μας εντάξει στη λίστα παρακολούθησης για αναβαθμίσεις εντός του τρέχοντος έτους.