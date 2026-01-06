Ιανουάριος στον κήπο: H φροντίδα και η χρυσή ευκαιρία της χρονιάς
Για τους λάτρεις του κήπου, ο Ιανουάριος δεν είναι ο μήνας της αδράνειας, αλλά η χρυσή ευκαιρία για τον σχεδιασμό ενός ανθεκτικού και βιώσιμου εξωτερικού χώρου
Ο Ιανουάριος στην Ελλάδα συχνά μας παραπλανά. Ο λαμπερός ήλιος μας ωθεί στα φυτώρια για τα πρώτα φυτά με χρώμα, όμως ο έμπειρος κηπουρός γνωρίζει πως τώρα είναι η ώρα για τις «σημαντικές» εργασίες υποδομής. Στην Αττική, με το ιδιαίτερο μικροκλίμα της που συνδυάζει την ξηρασία με τους ξαφνικούς παγετούς, η σωστή προετοιμασία αυτόν τον μήνα είναι το μυστικό για έναν κήπο που θα θυμίζει editorial περιοδικού την σεζόν που έπεται. Επενδύοντας τώρα σε βιώσιμες πρακτικές και έξυπνο εξοπλισμό, δημιουργείστε την εκρηκτική του αναγέννηση. Ακολουθούν οι εφτά απαραίτητες φροντίδες και τι θα χρειαστείτε για να τις εκτελέσετε με την ακρίβεια που απαιτεί το σύγχρονο gardening.
