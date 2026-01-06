Ευρωπαϊκές αγορές: Θετικό άνοιγμα με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Θετικό άνοιγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αγνοούν προς το παρόν τους γεωπολιτικούς κινδύνους από τη Βενεζουέλα και να διατηρούν στροφή προς ριψοκίνδυνα assets