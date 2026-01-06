Ευρωπαϊκές αγορές: Θετικό άνοιγμα με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα
Θετικό άνοιγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αγνοούν προς το παρόν τους γεωπολιτικούς κινδύνους από τη Βενεζουέλα και να διατηρούν στροφή προς ριψοκίνδυνα assets
Ανοδική είναι η εκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών σήμερα, Τρίτη 6/1, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης euro stoxx 600 καταγράφει κέρδη της τάξεως του 0,33%, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,51%, στη Γερμανία ο DAX σημειώνει άνοδο 0,08%, στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει πτώση της τάξεως του 0,09%, ενώ στο +0,48% βρίσκεται ο FTSE MIB στο Μιλάνο.
Το θετικό κλίμα φαίνεται να διατηρείται στις διεθνείς αγορές και σήμερα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις επιπτώσεις από την ανατροπή και τη σύλληψη του Μαδούρο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney
