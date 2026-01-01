Ποιοι όμιλοι επενδύουν σε εταιρείες πληροφορικής: Τα deals, τα σχέδια και οι νέες κινήσεις
Ποιοι όμιλοι επενδύουν σε εταιρείες πληροφορικής: Τα deals, τα σχέδια και οι νέες κινήσεις
«Παίκτες» από τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, το fintech, η αμυντική βιομηχανία, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η ενέργεια κ.ά. μπαίνουν πιο δυνατά στο «παιχνίδι» - Η διεύρυνση του τεχνολογικού αποτυπώματος και τα πεδία ενδιαφέροντος
Οι εταιρείες πληροφορικής και… κάθε είδους λογισμικό βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τεχνολογικής αγοράς αυτή την εποχή. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι όμιλοι από διαφορετικούς, ουσιαστικά, κλάδους επενδύουν σε αυτές, είτε προχωρούν και σε εξαγορές τους.
Δεν επιδιώκουν δηλαδή μόνο οι «μεγάλοι» του software στην Ελλάδα την απόκτηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών μετοχικών μεριδίων σε ομοειδείς επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την ενίσχυση των προϊοντικών χαρτοφυλακίων τους ή για άλλους λόγους.
Κάτι όχι συμπτωματικό, από τη στιγμή που πρόκειται για μια σειρά κινήσεων οι οποίες επαναλαμβάνονται σε ευρύτερο πεδίο ή προετοιμάζονται, τώρα, από κάποιους…
Πιο πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η δημοσιοποίηση της πρόθεσης εκ μέρους της διοίκησης της Vodafone, ενός από τους μεγάλους «παίκτες» του εγχώριου τομέα των τηλεπικοινωνιών (με ενεργό παρουσία στην μακρά διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και συμμετοχή σε σημαντικά έργα), να πραγματοποιήσει μια τουλάχιστον στοχευμένη εξαγορά στον χώρο του ICT και των managed services, ίσως και εντός του 2026, έχοντας ήδη καταλήξει μάλιστα σε short list δύο έως τριών εταιρειών πληροφορικής.
