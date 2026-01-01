Ποιοι όμιλοι επενδύουν σε εταιρείες πληροφορικής: Τα deals, τα σχέδια και οι νέες κινήσεις

«Παίκτες» από τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, το fintech, η αμυντική βιομηχανία, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η ενέργεια κ.ά. μπαίνουν πιο δυνατά στο «παιχνίδι» - Η διεύρυνση του τεχνολογικού αποτυπώματος και τα πεδία ενδιαφέροντος