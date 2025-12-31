Ευχές για Καλή Χρονιά (πάνω απ’ όλα), οι συνεταιριστικές τράπεζες αναζητούν επενδυτές, ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση του ελβετικού, πυροσβέστες και αστυνόμοι στην Intralot!
Χαίρετε, ξεκινάμε σήμερα τελευταίο Dark Room του 2025 με ευχές για υγεία και ευτυχία το σωτήριο 2026 νέο έτος, για να τα ξαναπούμε με το καλό τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου
Μέχρι τότε και με την άδεια των καλών μας αγροτών που ψιλοχαλαρώνουν τα μπλόκα θα μπορέσουμε να πάμε διακοπές ή έστω να μετακινηθούμε στην ελληνική ύπαιθρο, μάλλον με ολίγο πιο χειμωνιάτικο καιρό. Ισως και με λίγο χιόνι, μη φανταστείτε τίποτα τρομερό. Κατά τα λοιπά, μάλλον πρέπει να έπεσε πολύ κράξιμο στην κοινωνία από την τακτική και τη συμπεριφορά των αγροτών που κλείνουν τους δρόμους (κάτι… περισσότερο απ’ o,τι έπεσε στην κυβέρνηση) και γι’ αυτό αποφάσισαν να κάνουν λίγο στην πάντα να ανοίξουν κάπως οι δρόμοι για να πάνε οι άνθρωποι στις διακοπές τους ή στα σπίτια τους.
Εποχή παράκρουσης…
-Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια δουλεύω δεν θυμάμαι ποτέ, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να καλεί ο πρωθυπουργός σε διάλογο μία επαγγελματική τάξη, αγρότες ή όποιους άλλους και αυτοί να αρνούνται να πάνε και να στέλνουν ένα τελεσίγραφο. Θα πείτε, εδώ είδαμε έναν στρατιώτη και μάλιστα των Ειδικών Δυνάμεων να μιλάει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάζουν ανακοίνωση γιατί αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις και έφαγε και μία φυλακή στον Στρατό. Απίθανα πράγματα, έτσι; Αλήθεια, τι θα συνέβαινε στη Ρωσία ή στην Κίνα ή στην Κούβα αν ένας φαντάρος πήγαινε σε διαδηλώσεις, δεν μας λένε στο ΚΚΕ ή στον ΣΥΡΙΖΑ; Φυσικά ούτε στις κανονικές δυτικές δημοκρατίες επιτρέπεται αυτό, ούτε και το ελληνικό Σύνταγμα το επιτρέπει.
Κάλαντα και καφέδες
-Πάντως, κυβέρνηση και κόμματα κατεβάζουν ρυθμούς αυτές τις μέρες και έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα πράγματα θα είναι χαλαρά. Τασούλας, Μητσοτάκης και πολιτικοί αρχηγοί θα ακούσουν τα καθιερωμένα κάλαντα σήμερα και μετά ο καθένας θα πάρει τον δρόμο για τα τελευταία δώρα που έχει να αγοράσει και το ρεβεγιόν. Ο Μητσοτάκης ήταν να δώσει μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αλλά πήγε για πιο μετά. Πάντως, θα μείνει εντός τειχών και ανήμερα Πρωτοχρονιά θα τιμήσει τα... έθιμα, δηλαδή λειτουργία στη Μητρόπολη και μετά καφές με τον Τασούλα στο Da Capo της πλατείας Κολωνακίου, παρά το αγιάζι που θα έχει εκείνο το πρωινό. Και μετά τους ζυγούς λύσατε, καθώς "κόπηκε" μετά από πολλά χρόνια το μάλλον παρωχημένο έθιμο για τις πρωτοχρονιάτικες ευχές στο Προεδρικό Μέγαρο.
ΕΧΑΕ: "Για λόγους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας"
-H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από την ΕΧΑΕ -για λόγους σαφήνειας- να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό τι συνέβη με την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, την πρόσκληση προς τους μετόχους, αν εγκρίθηκε κάτι ή όχι κ.λπ. Μετά την παρέμβαση λοιπόν, η ΕΧΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση ότι συγκαλεί εκ νέου την έκτακτη ΓΣ στις 20/1/26, διότι "κρίθηκε αναγκαίο λόγω διαδικαστικών θεμάτων της σύγκλησης της ΓΣ της 22ας κατά την οποία σε κάθε περίπτωση δεν ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις". Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Συνέλευση πρέπει να επαναληφθεί "για λόγους διαφάνειας και νομικής ασφάλειας".
Τα πρώτα σχέδια του Euronext: Εξυγίανση λειτουργιών της ΕΧΑΕ
-Στο μεταξύ, ο μελλοντικός πρόεδρος της ΕΧΑΕ, που τώρα αναμένει την 20ή Ιανουαρίου για να αναλάβει καθήκοντα, ο Camil Beutin, είναι στέλεχος της Euronext με εξειδίκευση στην ενέργεια και έχει εργαστεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες στο Euronext Oslo και στο Nord Pool (ενεργειακή πλατφόρμα που ανήκει στη Euronext). Έρχεται στην Αθήνα με συγκεκριμένη ατζέντα που θα θέσει αμέσως σε εφαρμογή. Θα ξεκινήσει από την εισαγωγή νέων χρηματιστηριακών προϊόντων (π.χ. τα ETFs που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο Άμστερνταμ) και ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να εντάξει ελληνικές εισηγμένες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (από 200 έως 500 εκατ. ευρώ) σε άλλες πλατφόρμες Euronext, σε χώρες όπου έχουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και είναι γνωστές. Ο στόχος του είναι η διεύρυνση της εμβέλειας των εισηγμένων με μετόχους-επενδυτές από χώρες όπου δραστηριοποιείται το Euronext. Επίσης φαίνεται όμως πως ο (υποχρεωτικά) εν αναμονή πρόεδρος Camil Beutin, προτίθεται να «σκαλίσει» και κάποιους φακέλους με θέματα που εντάσσονται στη λογική της ορθολογικοποίησης και εξυγίανσης των λειτουργιών της ΕΧΑΕ.
Πήρε μηνύματα για Ιανουάριο η Τράπεζα Ηπείρου
-Στις 15 Δεκεμβρίου εκδόθηκε η ΕΠΑΘ (Εκτελεστική Πράξη του Διοικητή) της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις προϋποθέσεις μετατροπής των συνεταιριστικών τραπεζών σε Ανώνυμες Εταιρείες. Ουσιαστικά η ΤτΕ έδωσε πράσινο φως στις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες (Καρδίτσας, Χανίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας) να αποκτήσουν πανελλαδική άδεια εφόσον διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 18 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Ηπείρου πραγματοποίησε στις 29 Δεκεμβρίου έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή Peter Nomikos ο οποίος έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να βάλει 30 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση της Τρ. Ηπείρου διαθέτει πλέον σαφείς ενδείξεις πως η έγκριση fit & proper του Π. Νομικού θα έρθει από τον SSM εντός του Ιανουαρίου και γι’ αυτό προετοιμάζει το έδαφος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 30 εκατ. ευρώ. Είναι ουσιαστικό ότι αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς dilution, αλλά στη λογιστική αξία της Τράπεζας Ηπείρου, αλλά αυτό θα το δούμε.
Ολες οι συνεταιριστικές τράπεζες αναζητούν στρατηγικό επενδυτή
