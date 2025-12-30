Είναι φούσκα το ράλι στο ασήμι; Μοντέλο της Société Générale απαντά «ναι», οι αναλυτές της όμως «όχι»
Είναι φούσκα το ράλι στο ασήμι; Μοντέλο της Société Générale απαντά «ναι», οι αναλυτές της όμως «όχι»
Η ομάδα ανάλυσης εμπορευμάτων της Societe Generale ξεχωρίζει δύο καταλυτικούς παράγοντες για το ασήμι
Το ερώτημα που κυριαρχεί αυτή την περίοδο στις αγορές είναι αν το ράλι του ασημιού έχει εξελιχθεί σε «φούσκα». Ένα μοντέλο της Société Générale δείχνει ότι πράγματι υπάρχει ένδειξη «φούσκας», ωστόσο οι ίδιοι οι αναλυτές της τράπεζας εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το συμπέρασμα.
Παρά το γεγονός ότι τη Δευτέρα το ασήμι υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 2 Φεβρουαρίου 2021, μετά την αύξηση των απαιτήσεων περιθωρίου, το συμβόλαιο αναφοράς ανέκαμψε την Τρίτη και πλέον καταγράφει άνοδο 153% από τις αρχές του έτους.
Η ομάδα ανάλυσης εμπορευμάτων της Societe Generale, υπό τον επικεφαλής έρευνας Δρ. Μάικ Χέιγκ, επισημαίνει ότι το ράλι του 2025 φαίνεται λιγότερο ακραίο όταν η πορεία της τιμής δεν αποτυπώνεται σε γραμμικό γράφημα, αλλά σε χρονική σειρά με λογαριθμική κλίμακα. Κατά την τράπεζα, αυτό αναδεικνύει μια «διαχρονική ιστορία σύνθετης απόδοσης» που, στην περίπτωση του ασημιού, εκτείνεται τα τελευταία 25 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παρά το γεγονός ότι τη Δευτέρα το ασήμι υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις 2 Φεβρουαρίου 2021, μετά την αύξηση των απαιτήσεων περιθωρίου, το συμβόλαιο αναφοράς ανέκαμψε την Τρίτη και πλέον καταγράφει άνοδο 153% από τις αρχές του έτους.
Η ομάδα ανάλυσης εμπορευμάτων της Societe Generale, υπό τον επικεφαλής έρευνας Δρ. Μάικ Χέιγκ, επισημαίνει ότι το ράλι του 2025 φαίνεται λιγότερο ακραίο όταν η πορεία της τιμής δεν αποτυπώνεται σε γραμμικό γράφημα, αλλά σε χρονική σειρά με λογαριθμική κλίμακα. Κατά την τράπεζα, αυτό αναδεικνύει μια «διαχρονική ιστορία σύνθετης απόδοσης» που, στην περίπτωση του ασημιού, εκτείνεται τα τελευταία 25 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα