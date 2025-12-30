Ασταμάτητο το ράλι τιμών στα ακίνητα, αυξημένες κατά 7,5% οι τιμές των διαμερισμάτων στο 9μηνο

Με βάση τα στοιχεία εκτιμήσεων που συλλέγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5%, έναντι αύξησης κατά 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024