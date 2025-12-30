Ζίτσα: Το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ευρηματικού οινοποιού Απόστολου Θυμιόπουλου
Το νέο κεφάλαιο ενός επίμονου οινοποιού στον αμπελώνα της Ζίτσας και στο ιστορικό οινοποιείο Glinavos
Ο Απόστολος Θυμιόπουλος αποπνέει σταθερότητα και συγκέντρωση. Είναι σοβαρός, με καθαρή σκέψη και αίσθηση ευθύνης για ό,τι έχει αναλάβει, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει μια λεπτή, παιγνιώδη ευστροφία. Κατά την επίσκεψή μας στον αμπελώνα στη Ζίτσα για τη φωτογράφισή του, η βροχή δυναμώνει απότομα. Εκείνος στέκεται άνετα ανάμεσα στα κλήματα, χαμογελά στον φακό και, κάτω από μια ροζ ομπρέλα που του περνάω, σχολιάζει με χιούμορ ότι το σκηνικό ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα του αφρώδους ροζέ του.
Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και τη δουλειά του. Πριν μιλήσει για κρασί, επιλέγει να κατανοήσει τη γη, το κλίμα και τον ρυθμό των εποχών. Από πρόσφατα, αυτή η προσέγγιση τον έχει οδηγήσει στη Ζίτσα και στο ιστορικό οινοποιείο Glinavos.
