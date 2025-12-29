Η πανίσχυρη οικογένεια που μετέτρεψε την εμμονή με τον χρυσό σε περιουσία 13 δισ. δολαρίων

Η Muthoot Finance, η οικογενειακή εταιρεία που κυριαρχεί στα «χρυσά δάνεια» εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, απογειώνεται χάρη στη ραγδαία άνοδο της τιμής του χρυσού και την εκρηκτική ζήτηση στην Ινδία