Η πανίσχυρη οικογένεια που μετέτρεψε την εμμονή με τον χρυσό σε περιουσία 13 δισ. δολαρίων
Η πανίσχυρη οικογένεια που μετέτρεψε την εμμονή με τον χρυσό σε περιουσία 13 δισ. δολαρίων
Η Muthoot Finance, η οικογενειακή εταιρεία που κυριαρχεί στα «χρυσά δάνεια» εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, απογειώνεται χάρη στη ραγδαία άνοδο της τιμής του χρυσού και την εκρηκτική ζήτηση στην Ινδία
Ο χρυσός διανύει μια από τις πιο λαμπρές στιγμές του και η δισεκατομμυριούχος οικογένεια Μουθούτ της Ινδίας αποκομίζει τεράστια κέρδη. Η οικογενειακή εταιρεία, που εδώ και σχεδόν εννέα δεκαετίες χορηγεί δάνεια με ενέχυρο χρυσό, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, καθώς οι καταναλωτές αξιοποιούν τις υψηλές τιμές του πολύτιμου μετάλλου για να ανταλλάξουν κοσμήματα με βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.
Η έκρηξη αυτή οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε ιστορικό υψηλό, εκτοξεύοντας την περιουσία των Μουθούτ περισσότερο από 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. «Η αγορά βρίσκεται σε έκρηξη», δηλώνει ο Τζορτζ Αλεξάντερ Μουθούτ, 70 ετών, διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας και τρίτης γενιάς επικεφαλής. «Ακόμη και για τους πλουσίους, σήμερα θεωρείται πλέον «της μόδας» να παίρνουν δάνειο με ενέχυρο χρυσό».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η έκρηξη αυτή οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε ιστορικό υψηλό, εκτοξεύοντας την περιουσία των Μουθούτ περισσότερο από 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. «Η αγορά βρίσκεται σε έκρηξη», δηλώνει ο Τζορτζ Αλεξάντερ Μουθούτ, 70 ετών, διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας και τρίτης γενιάς επικεφαλής. «Ακόμη και για τους πλουσίους, σήμερα θεωρείται πλέον «της μόδας» να παίρνουν δάνειο με ενέχυρο χρυσό».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα