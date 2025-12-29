Αργίες 2026: Πόσες χάνουν οι εργαζόμενοι τη νέα χρονιά – Ποιες γιορτές πέφτουν ημέρα Σάββατο
Ολόκληρη η λίστα με τις αργίες του 2026
Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος έχει ήδη αρχίσει, αρκετοί ρίχνουν μια διακριτική ματιά στο νέο ημερολόγιο αναζητώντας τις πολυπόθητες αργίες του 2026. Αν και το 2025 αποδείχθηκε «γενναιόδωρο» σε τριήμερα, η επόμενη χρονιά δεν φαίνεται να συνεχίζει την ίδια παράδοση, αφήνοντας λιγότερα περιθώρια για συνδυασμό αργιών και ξεκούρασης.
Για τους μαθητές, πάντως, το πρόγραμμα παραμένει ενθαρρυντικό, με τα αναμενόμενα τριήμερα και ένα Πάσχα που εξασφαλίζει σχεδόν δύο εβδομάδες πλήρους ανάπαυλας. Αντίθετα, εργαζόμενοι σε γραφεία και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αντικρίζουν ένα λιγότερο ευνοϊκό ημερολόγιο, αφού δύο κομβικές αργίες συμπίπτουν με Σάββατο, στερώντας πολύτιμες ευκαιρίες για ανάσα και σύντομες αποδράσεις.
