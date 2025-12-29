Κρουαζιέρα: Από αγαπημένη των συνταξιούχων έγινε εμπειρία ζωής για τους νέους
Οι νέοι αλλάζουν το προφίλ των κρουαζιέρων και τις κάνουν ξανά κουλ
Ξαπλώστρες γεμάτες Ευρωπαίους συνταξιούχους, πρωινά μπουφέ και δρομολόγια σχεδιασμένα για ένα ηλικιωμένο, εύπορο κοινό. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική εικόνα των κρουαζιέρων, οι οποίες ήταν για δεκαετίες ένα πλωτό σύμβολο μιας γενιάς που είχε χρόνο, χρήματα και προτίμηση στην άνεση παρά στην περιπέτεια. Σήμερα, αυτή η εικόνα αλλάζει, καθώς μια νεότερη δημογραφική ομάδα επιβιβάζεται στα κρουαζιερόπλοια και μεταμορφώνει τη βιομηχανία κρουαζιέρας.
Πρόκειται για την Γενιά Z, που τώρα βρίσκεται στα μέσα έως τέλη των 20 της, μαζί με τους Millenials που είναι στα τριάντα και στα πρώτα σαράντα τους χρόνια. Άνθρωποι που βρίσκονται στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ φαίνεται ότι επιλέγουν όλο και περισσότερο τις διακοπές με μορφή κρουαζιέρας, γεγονός που οδηγεί τους υπεύθυνους της βιομηχανίας αυτής να επανεξετάσουν τα πάντα, από την ψυχαγωγία εν πλω έως τις στρατηγικές τιμολόγησης και ακόμη και το σχεδιασμό των πλοίων.
