Οι αγροτοπατέρες και οι εισαγγελείς, οι Αλκυονίδες και ο ανασχηματισμός, ο Νικήτας και το εκλογικό όριο, οι νύφες, το deal και το μέρισμα, παραγγελίες πλοίων αντί για μελομακάρονα

Χαίρετε, χρόνια πολλά με υγεία και χαρές μόνο (αν γίνεται)
Βρισκόμαστε στο μέσο των εορταστικών ημερών με ήλιο και καλό καιρό, αρκετή ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες που έφυγαν για χειμερινές αποδράσεις, έστω και εν μέσω μπλόκων. Από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε (αεροδρόμια, εθνικές οδούς) δεν είχαμε λιγότερη κίνηση από πέρυσι παρά τα εμπόδια, αλλά ακυρώσεις υπήρξαν αρκετές (μου λένε ειδικά στο Πήλιο), αλλά και καθυστερημένες κατά μία δυο ημέρες αφίξεις στα θέρετρα. Στο μεταξύ, τι παραπάνω κέρδισαν από όλη αυτή τη φασαρία οι αγρότες δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εκτός ίσως από μερικούς πόντους στο κοινό του το ΚΚΕ που επιμένει όλες αυτές τις ημέρες, ενώ οι περισσότεροι συνδικαλιστές αντιλαμβάνονται ότι το έργο δεν έχει ακόμα πολλή συνέχεια και καλό θα ήταν να πάνε σ’ έναν προσχηματικό διάλογο, να πάρουν και κάτι παραπάνω (όλα τους τα έδωσαν πλην του αφοπλισμού της Ευρώπης!) και να μαζέψουν τα τρακτέρ από τον δρόμο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το δράμα της γραφικής παλαιοκομματικής φιγούρας ενός Ανεσίδη (παλιός οπαδός του Ραφήνα) ο οποίος, αφού δήλωσε γαλάζιος από την εποχή της ΕΡΕ, μισοέκλαιγε με μια τυρόπιτα στο χέρι στα κανάλια ότι δεν έκανε τίποτα, ενώ… άλλα ερεύνησε και βρήκε ο εισαγγελέας. Προχθές είχαμε ένα άλλο αστέρι, κάποιον Μπότα, ο οποίος έλεγε ότι «κόψανε το γάλα του παιδιού του με τις κατασχέσεις λογαριασμών οι Μητσοτάκηδες» κι αυτός έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα, αλλά από το υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου εισαγγελέα φάνηκε ότι είχε δηλώσει καμιά εικοσαριά ψεύτικα χωράφια και πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια κατοστάρα και βάλε χιλιάδες. Μου λένε ότι στην ίδια ακριβώς κατηγορία είναι και 3-4 ακόμα αγρότες αλλά όχι συνδικαλιστές, που πάγωσαν οι λογαριασμοί τους, οι οποίοι φυσικά δεν βγαίνουν να μιλήσουν με το θράσος των αγροτοπατέρων.
Διάλογος…
-Λογικά, από σήμερα θα εκδηλωθεί κάποια κινητικότητα στο θέμα του διαλόγου. Χθες έκανε άλλη μια δημόσια πρόσκληση και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης - πιθανώς να κάνει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Εντέλει, μάλλον θα γίνει μια συνάντηση με τον Τσιάρα και με κάποιους εκπροσώπους των αγροτών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε, στο ΚΚΕ, ενώ είναι σοβαροί επαγγελματίες αγροτοπατέρες και ήξεραν πάντα έως πού να το τραβήξουν, λόγω εμφάνισης εξ αριστερών κινδύνων (Ζωή, Καρυστιανού κ.λπ.), έχουν θέμα απώλειας επιρροής και κάπως οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί.
Ώρα για σεναριολογία ανασχηματισμού
-Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, λίγο πριν από το νέο έτος, όσο θυμάμαι, έρχονται και τα σενάρια ανασχηματισμού - είναι κάτι σαν τις Αλκυονίδες ημέρες. Φέτος, το σενάριο λέει ότι ο Κ.Μ θα περιμένει τον «φάκελο ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2», να δει ποιος θα έχει πρόβλημα από τη δικογραφία, και μετά, αφού παραιτηθούν όσοι εμπλέκονται, θα πάει σε έναν ανασχηματισμό, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε πρόσωπα που θέλει να αλλάξει. Καταρχάς, η τελευταία εκδοχή που άκουσα είναι ότι από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν θέμα ένας βουλευτής και ένα κομματικό στέλεχος της ΝΔ και όχι κάποιος υπουργός (στα σοβαρά). Επομένως, έτσι όπως έγινε τώρα το πράγμα, δεν τρέχει και κάτι. Τώρα, πώς ο Μητσοτάκης θα κάνει κάτι ευρύτερο σε ανασχηματισμό τέτοια χρονική στιγμή -και ποιους θα αλλάξει, ποιους θα βάλει και δεν θα φωνάζουν όσοι μείνουν πάλι απέξω- δεν μπορώ να το φανταστώ προς το παρόν. Αλλά εδώ είμαστε να γράφουμε, στήλη έχουμε…
Η συνέντευξη Μητσοτάκη
-Μπορεί οι μέρες να είναι χαλαρές, όμως ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και δεν ήταν και εύκολη. Γι’ αυτό θα παραχωρήσει την τελευταία του συνέντευξη για το 2025 στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα, η οποία αναμένεται να προβληθεί απόψε.
Δημοσιεύονται οι Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα Θαλάσσια Πάρκα
-Άλλη μια άσκηση εθνικής κυριαρχίας εξελίσσεται όπως μαθαίνω αυτές τις ημέρες, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκου Ιονίου και Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες. Οπως είχε δεσμευτεί ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα λάβει χώρα πριν από το τέλος του έτους. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή στο ΣτΕ των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Με τα δύο νέα Πάρκα, η Ελλάδα «πιάνει» τυπικά -και πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο- τον στόχο 30x30 (πάνω από 30% προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματός της μέχρι το 2030). Συγκεκριμένα, θέτει πολύ νωρίτερα υπό προστασία περίπου το 35% των θαλάσσιων περιοχών της.
Ο Νικήτας και το 5%
-Μέσα στο ΣΚ ίσως πέρασε απαρατήρητο ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τάχθηκε σε συνέντευξή του υπέρ της αύξησης του πήχη εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%. Αυτό σημαίνει δηλαδή παρέμβαση στον εκλογικό νόμο, κάτι που πολλοί βουλευτές της ΝΔ ζητούν, αν και ο Μητσοτάκης το απορρίπτει. Και μπορεί ο Νικήτας να είπε την προσωπική του άποψη, όμως δεν μιλάει τυχαία καθώς πιάνει «θερμοκρασία» από τους βουλευτές. Οπότε κάποιοι πιο πονηροί εκτιμούν ότι μια πρωτοβουλία θα μπορούσε να προέλθει «από τα κάτω» και όχι από το Μ.Μ.
Πιερρακάκης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρνουν καλές ειδήσεις
-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς από τα ευχάριστα, γιατί σήμερα έχουμε και θλιβερά ευτράπελα με την ΕΧΑΕ. Καταρχάς, λοιπόν, να σημειώσω πως ο Πιερρακάκης φαίνεται ότι βάλθηκε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα του υπουργείου του. Από μια συνέντευξη που έδωσε στην «Καθημερινή», μάθαμε πως έως το τέλος του έτους -πιθανόν και σήμερα- το ΥΠΟΙΚ θα δημοσιεύσει την προκήρυξη για τον ανάδοχο του Φορέα Μίσθωσης και Επαναπόκτησης Ακινήτων για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Δεν βιάζομαι, πριν δούμε την κατάληξη του διαγωνισμού, να πω ότι λύθηκε το ζήτημα, αλλά είναι ένα βήμα, καθώς η σύσταση του Φορέα, που θα επιτρέψει να προχωρήσουν ρευστοποιήσεις «κόκκινων» δανείων, εκκρεμεί πάνω από πέντε χρόνια - μπορεί και παραπάνω, ειλικρινά, δεν θυμάμαι πια πόσα. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός των αμέσως επομένων ημερών έρχεται αύριο, Τρίτη 30/12, και είναι η υπογραφή της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού για 35 χρόνια στην κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) – Egis (25%). Το Δημόσιο θα βάλει στο ταμείο 1,269 δισ. ευρώ, και έτσι λήγει μια εκκρεμότητα που διαρκούσε από τον Αύγουστο του 2021, όταν το ΤΑΙΠΕΔ -το οποίο δεν υφίσταται με την ίδια μορφή σήμερα- κατακύρωσε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis την Εγνατία.
Εγκρίνονται αύριο τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ
-Σημειώστε επίσης πως αύριο, 30 Δεκεμβρίου, αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ που αφορά σημαντικές αλλαγές στη δομή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης. Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται τριπλασιασμός της πάγιας χρέωσης από 1 σε 3 ευρώ, στην οποία για πρώτη φορά ενσωματώνεται τέλος 1 ευρώ στον τομέα της αποχέτευσης μαζί με τον διπλασιασμό στο κόστος ύδρευσης (από 1 ευρώ σε 2 ευρώ). Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις σηματοδοτούν ουσιαστική αναπροσαρμογή του τιμολογιακού πλαισίου της εταιρείας έπειτα από 17 χρόνια στάσιμων και χαμηλών τιμολογίων. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΕΥΔΑΠ και η ΡΑΑΕΥ βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό, με στόχο την υλοποίηση των αυξήσεων στα τιμολόγια νερού, οι οποίες -εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις- εκτιμάται ότι θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές της νέας χρονιάς. Η αναπροσαρμογή των χρεώσεων της ΕΥΔΑΠ εκτιμάται ότι θα αποφέρει πρόσθετα ετήσια έσοδα για την επόμενη πενταετία, συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας και τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.
Το φιάσκο με τη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ
-Πάμε τώρα στα θλιβερά ευτράπελα. Τελικά δεν έγιναν όλα με το γράμμα του νόμου, όπως υποστήριξε ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΧΑΕ, στην προ ημερών έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναληφθεί. Η γενική συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου, που υποτίθεται ότι θα «σφράγιζε» τις εξελίξεις για να περάσει στη Euronext, εξελίχθηκε τελικά σε νομικό θρίλερ. Όλα ξεκίνησαν από τις ενστάσεις του μετόχου και δικηγόρου Κωνσταντίνου Δρούγκα, ο οποίος «σκάλισε» τις ημερομηνίες. Η πρόσκληση έπρεπε να είχε βγει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, αλλά «ανέβηκε» την 1η Δεκεμβρίου. Τρεις μέρες διαφορά, που όμως στη νομική γλώσσα μεταφράζονται σε «θέμα νομιμότητας». Μπορεί ο απερχόμενος πρόεδρος Γιώργος Χαντζηνικολάου να επέμενε, λανθασμένα όπως αποδείχθηκε, πως όλα είναι «by the book» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, αλλά οι νομικοί σύμβουλοι φαίνεται πως είδαν ζητήματα ακυρότητας στον ορίζοντα. Οπότε για να μη σέρνονται «σκιές» και ενστάσεις πάνω από το νέο ΔΣ, η διοίκηση αποφάσισε να προβεί σε μία κίνηση ασφαλείας. Έτσι, η προηγούμενη ΓΣ λογίζεται πλέον ως «μη γενόμενη» και οι μέτοχοι καλούνται εκ νέου στις 20 Ιανουαρίου 2026. Αν δεν υπάρξει απαρτία (πράγμα δύσκολο, με βάση την κινητοποίηση της ακυρωθείσας ΓΣ), το ραντεβού θα μεταφερθεί για τις 27 του μηνός. Η ατζέντα; Ακριβώς η ίδια: Νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο μικραίνει, από τα 11 μέλη πάμε στα 9. Ο στόχος είναι διπλός: μείωση του λειτουργικού κόστους (το επιβεβαίωσε και ο Χαντζηνικολάου) και πλήρης εναρμόνιση με το μοντέλο της Euronext. Ουσιαστικά, το ελληνικό χρηματιστήριο αρχίζει να «μιλάει» τη γλώσσα του πανευρωπαϊκού ομίλου, με τον Γιάννο Κοντόπουλο να παραμένει στο τιμόνι του CEO για να τρέξει τη μετάβαση.
Εορταστικό ρεζιλίκι ολκής
-Πάντως, μην περιμένετε ηρεμία στις 20 Ιανουαρίου. Ορισμένοι μέτοχοι έχουν ήδη βγάλει τα «ξίφη» τους, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόκτησης των μετοχών από τη Euronext, αλλά και την εγκυρότητα της επιστολικής ψήφου. Το σίγουρο είναι ότι στην ΕΧΑΕ η νομική ομάδα θα έχει πολλή δουλειά και το 2026. Εγώ τώρα, φύσει καχύποπτος, δεν παραμερίζω με ευκολία τις φημολογίες της αγοράς πως είναι πιθανόν πίσω από το φιάσκο με τη ΓΣ της ΕΧΑΕ να κρύβεται η δύσκολη σχέση Χαντζηνικολάου-Κοντόπουλου. Ο τελευταίος, ενώ αρχικά κάθε άλλο παρά ενθουσιασμένος ήταν με την ιδέα του Euronext, από την ώρα που του έτειναν χείρα φιλίας άλλαξε στάση κι επειδή η σχέση CEO-Προέδρου δεν ήταν πάντοτε ήρεμη, τώρα που αποχωρεί ο Χαντζηνικολάου είναι πιθανόν να... μπερδεύτηκαν οι ημέρες για να εκτεθεί. Αλλά εδώ που τα λέμε και ο Κοντόπουλος ως CEO (των 500.000 ευρώ) εκτίθεται, γιατί μιλάμε για ρεζιλίκι ολκής. Ιδρωσε ο Πιερ να φέρει το Euronext και η συνέλευση θα επαναληφθεί γιατί χάσανε στο μέτρημα τρεις ημέρες; Αλλά έτσι είναι η ζωή, αγαπητέ Μπουζνά: Ο,τι πληρώνεις, παίρνεις. Επίσης στην περίπτωση της ΕΧΑΕ και της συνέλευσης, ταιριάζει και το «μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου»...
Πολλές «νύφες», ένα deal και… μέρισμα που κάνει θόρυβο
-Το ότι η Εθνική βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την NN είναι γνωστό στην αγορά. Εκείνο που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξακολουθεί να εμποδίζει την επίσημη ανακοίνωση είναι κυρίως τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν καλά το τραπεζικό παρασκήνιο επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση –ειδικά τώρα που η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική– η διοίκηση της ΕΤΕ να προχωρήσει σε ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου χωρίς να έχει προηγουμένως «κλείσει» και ανακοινώσει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Μάλιστα, όπως τονίζουν, εκείνο που φαίνεται πως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι το σκέλος της συμφωνίας που αφορά τη σύμπραξη με ασφαλιστική εταιρεία στον κλάδο των ζημιών, καθώς η συνεργασία με την NN αφορά αποκλειστικά τον τομέα της υγείας-ζωής. Μπορεί στο παρελθόν η Εθνική να βρέθηκε κοντά και με την Allianz, ωστόσο σήμερα οι «μνηστήρες» φαίνεται να είναι περισσότεροι. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ιδιαίτερα συμφέρουσες προτάσεις προς την ΕΤΕ, δημιουργώντας διλήμματα στη διοίκηση ως προς το ποια επιλογή θα είναι τελικά η βέλτιστη σε στρατηγικό και οικονομικό επίπεδο. Πάντως, όπως παραδέχεται ακόμη και ο ανταγωνισμός, η Εθνική έχει το –υποτιθέμενο– «μειονέκτημα» της συσσώρευσης κεφαλαίων, την ίδια στιγμή όμως διαθέτει μακράν τον καλύτερο ισολογισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Χωρίς έκθεση σε ελβετικό φράγκο, χωρίς step-up, με χαμηλές προμήθειες για τη διαχείριση κόκκινων δανείων από servicers και χωρίς εκκρεμότητες σε συνθετικές τιτλοποιήσεις, εκτιμάται ότι η τράπεζα θα διανείμει μέρισμα σημαντικά υψηλότερο από το 60% που έχει ήδη ανακοινώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι έκθεση της JP Morgan έκανε λόγο για εκτίμηση διανομών που θα φτάνουν έως και το 100% της κερδοφορίας της τράπεζας για το 2026. Όσον αφορά το 2025, η εκτίμηση για payout 60% χαρακτηρίζεται από την αγορά ως ιδιαίτερα συντηρητική, με αρκετούς να θεωρούν ότι η Εθνική ενδέχεται να διανείμει μέρισμα της τάξης του 70% ή ακόμη και 80%.
Το ποσοστό Paulson ανέβηκε… αλλά χωρίς αγορές
-"Τσίμπησε» ελαφρώς το ποσοστό της Paulson & Co στην Τράπεζα Πειραιώς και διαμορφώθηκε στο 14,18%, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της τράπεζας, από περίπου 14% προηγουμένως. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή δεν οφείλεται σε νέες αγορές μετοχών, αλλά σε καθαρά τεχνικούς λόγους. Αυτό συνέβη επειδή η τράπεζα προχώρησε σε ακύρωση 14 εκατ. μετοχών στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διανομής ύψους 100 εκατ. ευρώ που αποφάσισε. Ως αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, η εταιρεία του Τζον Πόλσον εμφανίζεται πλέον να κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ουσιαστικά η επενδυτική της θέση και χωρίς να υποκρύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.
Τέλος εποχής για Μαρινόπουλους-Marks & Spencer
-Αθόρυβα έκλεισε μια από τις παλαιότερες συνεργασίες του ελληνικού λιανεμπορίου. Η οικογένεια Μαρινόπουλου πλέον εξήλθε πλήρως της κοινοπραξίας με τον βρετανικό πολυεθνικό όμιλο Marks & Spencer, πουλώντας το τελευταίο 20%. Η πώληση του μεριδίου που κατείχε η Marinopoulos Holding έγινε λίγο πριν από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης, το Μάρτιο του 2025, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν ανήμερα Χριστουγέννων... Η εξέλιξη αυτή έρχεται να σφραγίσει τη σταδιακή αποεπένδυση της οικογένειας Μαρινόπουλου από τη συνεργασία, που ξεκίνησε δεκαετίες πριν και επιταχύνθηκε μετά την κατάρρευση του ομίλου και τα χρόνια της κρίσης. Για την ιστορία, στη χρήση 2024/25 η ελληνική εταιρεία κατέγραψε: πωλήσεις €71,65 εκατ., καθαρά κέρδη €2,05 εκατ., ταμειακά διαθέσιμα €10,05 εκατ.
Προοδευτική: Αναβολή της δίκης και κρίσιμη Συνέλευση μετόχων στις 5 Ιανουαρίου
-Η πρώτη δικαστική αναμέτρηση, μεταξύ της μεγαλομετόχου Χρύσας Κούτλα με το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης στο ΧΑ κατασκευαστικής εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, για την αμφιλεγόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος, την 22α Ιανουαρίου 2026. Αυτή ήταν η δεύτερη αναβολή. Η πρώτη εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων είχε οριστεί για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αναβλήθηκε όμως με αίτημα του εκπροσώπου του ΔΣ της εταιρείας λόγω κωλύματος της συνηγόρου της. Η εξ αναβολής συζήτηση μεταφέρθηκε για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αλλά αυτή τη φορά, ένα κοινό αίτημα των δύο πλευρών, οδήγησε σε νέα αναβολή για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Η Προοδευτική ΑΤΕ δεσμεύτηκε δημόσια, μέσω αιτιολογικής έκθεσης που δημοσιοποίησε η διοίκηση, να μην ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε εξαγγείλει το ΔΣ μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιανουαρίου, μεταφέροντας ουσιαστικά το δίλημμα και τις κρίσιμες αποφάσεις στους μετόχους. Ωστόσο, η ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο δεν ήταν απολύτως ακριβής. Αποσιώπησε ότι η πρώτη αναβολή έγινε με αίτημά της, ενώ η δεύτερη αναβολή προέκυψε έπειτα από κοινή συμφωνία των συνηγόρων και των δύο πλευρών και όχι μόνο της Κούτλα. Σε κάθε περίπτωση, η Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιανουαρίου θα κληθεί να αποφανθεί για την τύχη της χρηματοδοτικής σύμβασης με την LDA Capital Ltd που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2022, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Οι συμμετοχές που έχουν ήδη δηλωθεί μέχρι σήμερα για τη γενική συνέλευση, ξεπερνούν το ποσοστό των μετόχων που είχε αρχικά εγκρίνει τη σύμβαση. Η διαφωνία της Χρύσας Κούτλα (16% του μετοχικού κεφαλαίου) εστιάζεται στη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα μιας ανεκτέλεστης συμφωνίας, η οποία συνεπάγεται την εγκατάλειψη των σχεδίων και της προοπτικής αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή.
Η Φράγκου αγόρασε κτήριο επί της Ακτής Μιαούλη
-Το εμβληματικό κτήριο επί της Ακτή Μιαούλη 85 και Φλέσσα 2 αγόρασε η Αγγελική Φράγκου. Εκεί έχει η Navios τα γραφεία της. Προσπάθησε να το αποκτήσει ολόκληρο, όμως έπεσε σε … τοίχο, αφού ο 4ος και 6ος όροφος είναι ιδιοκτησία της Cosco Hellas η οποία δεν προτίθεται να φύγει από εκεί, ενώ στον 2ο είναι τα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στα οποία εδώ και μήνες γίνεται εκτενής ανακαίνιση. Στόχος της ΕΕΕ να είναι να εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα γραφεία πριν από τη γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλίας, την Έκθεση Ποσειδωνίων, που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2026.
Μέρισμα και από την παραλία…
-Η στήλη έχει αναδείξει αρκετές φορές πόσο «χρυσή» αποδείχθηκε η επένδυση της αραβο-τουρκικής κοινοπραξίας που εξαγόρασε τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Αν και το εμβληματικό συγκρότημα έχει πλέον περάσει στα χέρια του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, οι πρώην ιδιοκτήτες εξακολουθούν να εισπράττουν μερίσματα από τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων. Ετσι, για να πάω μόνο στα πρόσφατα, στην (πρώην) μέτοχο Apollo Investment Holdco S.A. αποφασίστηκε (με βάση σχετική τροποποίηση της διανομής μερίσματος) ότι για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, η μερική καταβολή του εγκριθέντος μερίσματος, ύψους USD 746.873,87 (με μετατροπή σε ευρώ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισοτιμία). Υπάρχει μάλιστα η διευκρίνιση ότι «το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υπάρχουσας οφειλής προς τη δικηγορική εταιρεία Dechert LLP, ενώ τα υπόλοιπα κέρδη της χρήσης αυτής θα παραμείνουν στην Εταιρεία με σκοπό τη διατήρηση της ρευστότητάς της ως κέρδη εις νέον». Υπάρχει όμως και συνέχεια, καθώς η Γενική Συνέλευση της Astir Beach Μ.Α.Ε. αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 72.882,61 ευρώ από τη χρήση του 2024 στον (πρώην) μοναδικό μέτοχο της εταιρείας, ήτοι την Apollo Investment Holdco S.A. Με άλλα λόγια, εισπράττουν ακόμη και από την παραλία του Αστέρα…
Το στοίχημα διαρκείας για την Danaos
-Η πρόσφατη ναύλωση του Rio Grande της Danaos του Γιάννη Κούστα από τον κολοσσό MSC δεν εντυπωσιάζει τόσο για το headline rate, όσο για τη διάρκεια. Σύμφωνα με αναλυτές της Wall Street, τα 29.000 δολάρια την ημέρα για 32 μήνες δεν είναι η κορυφή της αγοράς, αλλά αποτελούν καθαρό «κλείδωμα» ταμειακών ροών σε έναν κύκλο που, όσο ισχυρός κι αν δείχνει σήμερα, παραμένει κυκλικός. Για την Danaos και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό έλεγχο, στον κλάδο αυτόν μεταφράζεται σε μειωμένο ρίσκο earnings volatility, κάτι που οι θεσμικοί επενδυτές αποτιμούν περισσότερο από μια βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση ναύλου. Σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και αυστηρότερης αξιολόγησης κεφαλαίου, τέτοιες συμφωνίες λειτουργούν περισσότερο ως εργαλείο εξομάλυνσης, παρά ως επιθετικό growth play.
Χριστούγεννα με… παραγγελίες και όχι μελομακάρονα
-Ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου και σχεδόν όλοι βρίσκονται σε εορταστικό mood, οι Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται πως προτίμησαν να κάνουν Χριστούγεννα στα… ναυπηγεία. Γιατί, ως γνωστόν, για την ελληνική ναυτιλία δεν υπάρχουν αργίες, μόνο slots παράδοσης. Την περασμένη εβδομάδα, οι Έλληνες owners διατήρησαν «ηχηρή παρουσία» στο μέτωπο των νεότευκτων, στέλνοντας το καθιερωμένο μήνυμα ότι ο στόλος ανανεώνεται ανεξαρτήτως εποχής και γεωπολιτικού κλίματος. Στα containerships, η TMS Cardiff Marine του Γιώργου Οικονόμου ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, επεκτείνοντας το πρόγραμμα των πλοίων μεταφορικής ικανότητας 11.400 TEU στο Zhoushan Changhong με οκτώ παραγγελίες και δύο optional πλοία, LNG dual fuel, επίσης για παράδοση το 2029. Με απλά λόγια: Όσο οι Βρυξέλλες συζητούν για κανονισμούς και στόχους, οι Έλληνες επιλέγουν παραγγελίες νέας γενιάς. Αξιοσημείωτο και κάπως… αντισυμβατικό για την εποχή είναι το γεγονός ότι στη secondhand αγορά δεν καταγράφηκαν ελληνικά deals. Προφανώς, το δώρο κάτω από το δέντρο φέτος λέγεται «νεότευκτο» και όχι «ευκαιρία μεταχειρισμένου». Και αν κάποιος αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι συγκυριακά, οι αριθμοί δίνουν την απάντηση: μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ελληνικά συμφέροντα έχουν τοποθετήσει 134 παραγγελίες νεότευκτων και 179 αγορές secondhand πλοίων. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι, καθώς αναμένουμε την έλευση του 2026, ο ελληνόκτητος στόλος δεν ανανεώνεται, αλλά ξανασχεδιάζεται.
Οι Greeks πρωταγωνιστούν στα feeders
-Το 2025 αναδεικνύεται σε χρονιά των feeder containerships, που είναι μεταφορικής ικανότητας από 1.000–3.000 TEU, με τους Έλληνες εφοπλιστές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επενδυτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της Intermodal Shipbrokers, τα feeders αποτελούν τη μοναδική κατηγορία της ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων που διατηρεί σταθερά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τις διακυμάνσεις του κλίματος στην αγορά. Από τα 133 containerships που έχουν παραγγελθεί συνολικά από ελληνικά συμφέροντα, τα 71 είναι feeders, γεγονός που μεταφράζεται σε μερίδιο 22,6% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών της συγκεκριμένης κατηγορίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα στο 2025 έχουν ναυπηγηθεί 194 νέα feeders, ανεβάζοντας το συνολικό orderbook στα 314 πλοία, σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με την αρχή του έτους. Η δυναμική αυτή ερμηνεύεται τόσο από τα θεμελιώδη στοιχεία του στόλου, όσο και από τις μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές. Ο μέσος όρος ηλικίας των feeder πλοίων ξεπερνά πλέον τα 15 έτη, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο της χωρητικότητας είναι άνω των 20 ετών, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προδιαγράφει επιταχυνόμενες αποσύρσεις. Στο ελληνικό «κάδρο» ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, η Danaos του Ιωάννη Κούστα και η Chartworld Shipping του Λου Κολλάκη που προχωρούν σε παραγγελίες με στόχο την ανανέωση στόλου, συχνά με εξασφαλισμένες μακροχρόνιες ναυλώσεις. Ιδιαίτερα ενεργή είναι η Capital Group με 19 feeders σε σύνολο 35 πλοίων υπό παραγγελία, καθώς και η Minerva Group του Ανδρέα Μαρτίνου jr που ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στα containerships. Παράλληλα, νέοι «παίκτες» εισέρχονται στον κλάδο, όπως η Alpha Bulkers της Άννας Αγγελικούση, η Marla Dry Bulk της οικογένειας Λάτση και η Venergy Maritime του V Group συμφερόντων Βύρωνα Βασιλειάδη, επιβεβαιώνοντας ότι τα feeders αποτελούν πλέον στρατηγικό πυλώνα για την επόμενη φάση της ελληνικής ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων.
Η Κίνα αλλάζει το παιχνίδι και στο ασήμι
-Η κυβέρνηση της Λ.Δ. Κίνας ανακοίνωσε ότι από την πρωτοχρονιά θα επιβάλει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές αργύρου από τη χώρα. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 απαιτούνται ειδικές κυβερνητικές άδειες για κάθε «ασημένια» εξαγωγή. Ήδη η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται «ορόσημο» για το ασήμι που είδε τις τιμές του να εκτινάσσονται +175% και να καταγράφουν οκτάμηνο ανοδικό σερί, για πρώτη φορά από το 1980. Στο χρηματιστήριο της Σανγκάης το ασήμι αξίζει 85 δολάρια/ουγκιά, δηλαδή 5 δολάρια ακριβότερα απ’ ο,τι στην Αμερική. Μέσα στον Δεκέμβριο μόνο, το ασήμι ακρίβυνε +41% καταγράφοντας την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Δεκέμβριο του 1979. Μαζί με τον χρυσό, έχουν προσθέσει 16 τρισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση των πολύτιμων μετάλλων, φέτος. Όλα ξεκίνησαν από την αδυναμία του δολαρίου με βάση το οποίο χτίζονται οι αποτιμήσεις των πολύτιμων μετάλλων. Το δολάριο έχασε -9% της αξίας του φέτος κι αυτή είναι η χειρότερη χρονιά από το 2017. Οι μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και οι ανακοινώσεις του PotUS τροφοδoτούν το ράλι. Κρίσιμη είναι η δήλωση του Τραμπ για επιτόκια «στο 1% ή και χαμηλότερα», περιμένοντας τον νέο πρόεδρο της Fed. Τα ομόλογα υποφέρουν, τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) ομολόγων έχουν υποχωρήσει -12% από τον Σεπτέμβριο, αποτυπώνοντας υψηλές μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες. Μετά την ανακοίνωση της Κίνας για περιορισμούς στις εξαγωγές αργύρου και το δομικό έλλειμμα στην παγκόσμια προσφορά, το παιχνίδι έχει χοντρύνει. Η βιομηχανική ζήτηση (ηλεκτρονικά, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες EV) παραμένει ισχυρή, ενώ η επενδυτική ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Η νέα χρονιά θα είναι δύσκολη.
Λύθηκε το μυστήριο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ
-Το Bureau of Labor Statistics (BLS) είναι κάτι σαν τη δική μας την ΕΛΣΤΑΤ. Αποτελεί τη βασική στατιστική υπηρεσία του αμερικανικού Κράτους, υπεύθυνη, από το 1884, για τη μέτρηση και ανάλυση όλων των οικονομικών δεδομένων που αφορούν την αγορά εργασίας, τους μισθούς, την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό. Φέτος τον Δεκέμβριο το BLS ανακοίνωσε μια ξαφνική και αναπάντεχη μείωση του πληθωρισμού Νοεμβρίου στις ΗΠΑ στο 2,7%, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3% και πάνω. Αποκαλύφθηκε όμως ότι φέτος τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σχεδόν το 40% των στοιχείων που χρησιμοποίησε το BLS για τον δομικό πληθωρισμό στηρίχθηκαν σε εκτιμήσεις και όχι σε πραγματικές μετρήσεις τιμών, με πρόσχημα, αφορμή ή και αιτία το πολύμηνο κυβερνητικό shutdown. Το BLS σχεδιάστηκε για να μετρά 90.000 παρατηρήσεις τιμών μηνιαίως, σε 200 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Ιστορικά, οι κατ’ εκτίμηση εγγραφές στον πληθωρισμό κάλυπταν περίπου το 10% του συνόλου των καταγραφών. Κι αυτό, μόνο όταν κάποια τιμή δεν ήταν διαθέσιμη. Φέτος, για 5 διαδοχικούς μήνες, οι κατ’ εκτίμηση εγγραφές ξεπερνούν το 30%. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνον τη Στατιστική. Όταν η Fed καλείται να αποφασίζει για τα επιτόκια του δολαρίου, βασισμένη σε δεδομένα που κατά το 1/3 και πάνω είναι εξωπραγματικά, η νομισματική πολιτική μετατρέπεται από επιστήμη σε φιλοσοφικό στοχασμό. Οι αγορές αντιδρούν σε αριθμούς που ολοένα και περισσότερο αντανακλούν μοντέλα, όχι πραγματικότητα. Το Bureau of Labor Statistics (BLS) θεωρητικά θα έπρεπε να βασίζεται σε εκτεταμένες έρευνες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συλλέγοντας εκατοντάδες χιλιάδες παρατηρήσεις μηνιαίως. Η αξιοπιστία του έχει καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, γι’ αυτό και η πρόσφατη αύξηση των εκτιμώμενων - αντί μετρημένων - δεδομένων προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές.
