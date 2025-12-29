Οι αγροτοπατέρες και οι εισαγγελείς, οι Αλκυονίδες και ο ανασχηματισμός, ο Νικήτας και το εκλογικό όριο, οι νύφες, το deal και το μέρισμα, παραγγελίες πλοίων αντί για μελομακάρονα

Κλείσιμο

Βρισκόμαστε στο μέσο των εορταστικών ημερών με ήλιο και καλό καιρό, αρκετή ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες που έφυγαν για χειμερινές αποδράσεις, έστω και εν μέσω μπλόκων. Από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε (αεροδρόμια, εθνικές οδούς) δεν είχαμε λιγότερη κίνηση από πέρυσι παρά τα εμπόδια, αλλά ακυρώσεις υπήρξαν αρκετές (μου λένε ειδικά στο Πήλιο), αλλά και καθυστερημένες κατά μία δυο ημέρες αφίξεις στα θέρετρα. Στο μεταξύ, τι παραπάνω κέρδισαν από όλη αυτή τη φασαρία οι αγρότες δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εκτός ίσως από μερικούς πόντους στο κοινό του το ΚΚΕ που επιμένει όλες αυτές τις ημέρες, ενώ οι περισσότεροι συνδικαλιστές αντιλαμβάνονται ότι το έργο δεν έχει ακόμα πολλή συνέχεια και καλό θα ήταν να πάνε σ’ έναν προσχηματικό διάλογο, να πάρουν και κάτι παραπάνω (όλα τους τα έδωσαν πλην του αφοπλισμού της Ευρώπης!) και να μαζέψουν τα τρακτέρ από τον δρόμο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το δράμα της γραφικής παλαιοκομματικής φιγούρας ενός Ανεσίδη (παλιός οπαδός του Ραφήνα) ο οποίος, αφού δήλωσε γαλάζιος από την εποχή της ΕΡΕ, μισοέκλαιγε με μια τυρόπιτα στο χέρι στα κανάλια ότι δεν έκανε τίποτα, ενώ… άλλα ερεύνησε και βρήκε ο εισαγγελέας. Προχθές είχαμε ένα άλλο αστέρι, κάποιον Μπότα, ο οποίος έλεγε ότι «κόψανε το γάλα του παιδιού του με τις κατασχέσεις λογαριασμών οι Μητσοτάκηδες» κι αυτός έκανε ότι δεν ήξερε τίποτα, αλλά από το υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου εισαγγελέα φάνηκε ότι είχε δηλώσει καμιά εικοσαριά ψεύτικα χωράφια και πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια κατοστάρα και βάλε χιλιάδες. Μου λένε ότι στην ίδια ακριβώς κατηγορία είναι και 3-4 ακόμα αγρότες αλλά όχι συνδικαλιστές, που πάγωσαν οι λογαριασμοί τους, οι οποίοι φυσικά δεν βγαίνουν να μιλήσουν με το θράσος των αγροτοπατέρων.Διάλογος…-Λογικά, από σήμερα θα εκδηλωθεί κάποια κινητικότητα στο θέμα του διαλόγου. Χθες έκανε άλλη μια δημόσια πρόσκληση και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης - πιθανώς να κάνει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Εντέλει, μάλλον θα γίνει μια συνάντηση με τον Τσιάρα και με κάποιους εκπροσώπους των αγροτών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε, στο ΚΚΕ, ενώ είναι σοβαροί επαγγελματίες αγροτοπατέρες και ήξεραν πάντα έως πού να το τραβήξουν, λόγω εμφάνισης εξ αριστερών κινδύνων (Ζωή, Καρυστιανού κ.λπ.), έχουν θέμα απώλειας επιρροής και κάπως οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί.Ώρα για σεναριολογία ανασχηματισμού-Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, λίγο πριν από το νέο έτος, όσο θυμάμαι, έρχονται και τα σενάρια ανασχηματισμού - είναι κάτι σαν τις Αλκυονίδες ημέρες. Φέτος, το σενάριο λέει ότι ο Κ.Μ θα περιμένει τον «φάκελο ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2», να δει ποιος θα έχει πρόβλημα από τη δικογραφία, και μετά, αφού παραιτηθούν όσοι εμπλέκονται, θα πάει σε έναν ανασχηματισμό, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε πρόσωπα που θέλει να αλλάξει. Καταρχάς, η τελευταία εκδοχή που άκουσα είναι ότι από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν θέμα ένας βουλευτής και ένα κομματικό στέλεχος της ΝΔ και όχι κάποιος υπουργός (στα σοβαρά). Επομένως, έτσι όπως έγινε τώρα το πράγμα, δεν τρέχει και κάτι. Τώρα, πώς ο Μητσοτάκης θα κάνει κάτι ευρύτερο σε ανασχηματισμό τέτοια χρονική στιγμή -και ποιους θα αλλάξει, ποιους θα βάλει και δεν θα φωνάζουν όσοι μείνουν πάλι απέξω- δεν μπορώ να το φανταστώ προς το παρόν. Αλλά εδώ είμαστε να γράφουμε, στήλη έχουμε…Η συνέντευξη Μητσοτάκη-Μπορεί οι μέρες να είναι χαλαρές, όμως ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και δεν ήταν και εύκολη. Γι’ αυτό θα παραχωρήσει την τελευταία του συνέντευξη για το 2025 στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα, η οποία αναμένεται να προβληθεί απόψε.Δημοσιεύονται οι Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα Θαλάσσια Πάρκα-Άλλη μια άσκηση εθνικής κυριαρχίας εξελίσσεται όπως μαθαίνω αυτές τις ημέρες, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να δημοσιεύσει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκου Ιονίου και Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες. Οπως είχε δεσμευτεί ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα λάβει χώρα πριν από το τέλος του έτους. Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή στο ΣτΕ των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Με τα δύο νέα Πάρκα, η Ελλάδα «πιάνει» τυπικά -και πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο- τον στόχο 30x30 (πάνω από 30% προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματός της μέχρι το 2030). Συγκεκριμένα, θέτει πολύ νωρίτερα υπό προστασία περίπου το 35% των θαλάσσιων περιοχών της.Ο Νικήτας και το 5%-Μέσα στο ΣΚ ίσως πέρασε απαρατήρητο ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τάχθηκε σε συνέντευξή του υπέρ της αύξησης του πήχη εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%. Αυτό σημαίνει δηλαδή παρέμβαση στον εκλογικό νόμο, κάτι που πολλοί βουλευτές της ΝΔ ζητούν, αν και ο Μητσοτάκης το απορρίπτει. Και μπορεί ο Νικήτας να είπε την προσωπική του άποψη, όμως δεν μιλάει τυχαία καθώς πιάνει «θερμοκρασία» από τους βουλευτές. Οπότε κάποιοι πιο πονηροί εκτιμούν ότι μια πρωτοβουλία θα μπορούσε να προέλθει «από τα κάτω» και όχι από το Μ.Μ.Πιερρακάκης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρνουν καλές ειδήσεις