Morgan Stanley: Τα πέντε κρίσιμα ζητήματα που θα καθορίσουν τις αγορές το 2026
Η Morgan Stanley υπογραμμίζει ότι το 2026 δεν θα κριθεί από μία μόνο μακροοικονομική μεταβλητή, αλλά από τη διασταύρωση τεχνολογίας, γεωπολιτικής, ενέργειας και δημογραφίας
Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, η παγκόσμια επενδυτική συζήτηση μετατοπίζεται στα κρίσιμα ερωτήματα που θα διαμορφώσουν τις αποδόσεις των επόμενων ετών. Στο καθιερωμένο ετήσιο forum της Morgan Stanley, κορυφαίοι αναλυτές από όλο τον κόσμο εστίασαν όχι στις άμεσες προβλέψεις, αλλά στα θεμελιώδη ζητήματα που θα καθορίσουν τη δυναμική των αγορών το 2026 και μετά.
Το πρώτο και κεντρικό ερώτημα παραμένει αν η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και των περιθωρίων κερδοφορίας. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η συζήτηση περνά πλέον από τις επενδύσεις σε υποδομές στη φάση της εκτέλεσης. Το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι ποιος επενδύει περισσότερο, αλλά ποιος μπορεί να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε μετρήσιμα αποτελέσματα στην τελική γραμμή των οικονομικών καταστάσεων. Η εμπειρία προηγούμενων κύκλων επενδύσεων δείχνει ότι ο ρυθμός υιοθέτησης, ο ανασχεδιασμός των ροών εργασίας, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η δομή της αγοράς θα κρίνουν τους νικητές. Ήδη, ο χώρος των ιδιωτικών κεφαλαίων προσφέρει παραδείγματα επιχειρήσεων χαμηλών περιθωρίων που αναδιαμορφώνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έντονη απόκλιση αποτιμήσεων τα επόμενα χρόνια.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη μετάβαση της τεχνητής νοημοσύνης από τις οθόνες στον φυσικό κόσμο, μέσω της ρομποτικής. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι η σύζευξη τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής επιτρέπει την εφαρμογή της σε εργοστάσια, μεταφορές, γεωργία και άλλες δραστηριότητες, με μορφές που κυμαίνονται από αυτόνομα οχήματα έως ανθρωποειδή και εξειδικευμένες μηχανές. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικοί περιορισμοί, όπως η συλλογή ποιοτικών δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο, η κλιμάκωση της παραγωγής υλικού εξοπλισμού και η ενσωμάτωση των ρομπότ σε υφιστάμενες διαδικασίες. Η γεωπολιτική διάσταση ενισχύει αυτή τη μετάβαση, καθώς η ρομποτική βελτιώνει την οικονομική βιωσιμότητα της επαναπατριζόμενης παραγωγής.
