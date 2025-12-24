ΣΕΤΕ για μπλόκα αγροτών: Ζήτημα επιβίωσης και επιπτώσεις σε χιλιάδες εργαζόμενους αν χαθεί η περίοδος των Χριστουγέννων

« Ο τουρισμός αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες»