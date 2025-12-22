H Ευρώπη επιβραδύνει τη “γρήγορη μόδα” με νέα φορολογία
Η fast fashion μπαίνει στο στόχαστρο της φορολογίας, καθώς κυβερνήσεις και ευρωπαϊκοί θεσμοί επιχειρούν να επιβραδύνουν τη βιομηχανία της υπερκατανάλωσης
Ένα απλό βαμβακερό T-shirt, από αυτά που αγοράζουμε συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη, απαιτεί περίπου 2.700 λίτρα νερού για να παραχθεί -ποσότητα ίση με το νερό που πίνει ένας άνθρωπος σε περίπου τρία χρόνια. Κι όμως, στην εποχή της fast fashion, το μπλουζάκι αυτό μπορεί να φορεθεί λίγες φορές και να καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων μέσα σε πέντε μήνες. Η φθηνή τιμή, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και η μαζική παραγωγή έχουν μετατρέψει τα ρούχα από διαχρονικά αγαθά σε αναλώσιμα προϊόντα.
Στην Ευρώπη, κάθε πολίτης παράγει κατά μέσο όρο 12 κιλά υφαντουργικών αποβλήτων ετησίως. Από αυτά, μόλις το 1% ανακυκλώνεται ώστε να μετατραπεί σε νέα ρούχα. Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χωματερές, καίγονται ή εξάγονται σε τρίτες χώρες, συχνά με σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κράτη-μέλη επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να επιβραδύνουν τη fast fashion όχι μόνο με εκκλήσεις για υπεύθυνη κατανάλωση, αλλά με ένα πιο ισχυρό εργαλείο: τη φορολογία.
Η fast fashion ως περιβαλλοντικό πρόβλημα
Η βιομηχανία της μόδας συγκαταλέγεται στις πιο ρυπογόνες παγκοσμίως. Καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού, ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, η χρήση συνθετικών ινών, όπως ο πολυεστέρας, οδηγεί στη ρύπανση των ωκεανών με μικροπλαστικά, τα οποία εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.
