ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο και πρόστιμο 20.000 ευρώ σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας για φοροδιαφυγή
Τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές - Σε 20 λεπτά δεν είχαν κοπεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες
Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Κεραμεικού, την οποία επισκέφθηκαν στο πλαίσιο της δράσης της ΑΑΔΕ για τα νυχτερινά μαγαζιά.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών —κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές— δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.
Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.
