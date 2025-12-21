Νίκος Μακρόπουλος (Ευρώπη Ασφαλιστική): Το legacy ενός «gentleman insurer» και το σχέδιο για έναν διεθνή ασφαλιστικό όμιλο
Από την προσωπική πορεία και τη στρατηγική φερεγγυότητας μέχρι τη συμμαχία με τον Σωκράτη Κόκκαλη και το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΥΡΩΠΗ Holdings στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Γιος γνωστού βιομήχανου της μεταπολεμικής Ελλάδας, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η φυσική εξέλιξη θα ήταν να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Εκείνος, όμως, είχε άλλα σχέδια.
Μία επίσκεψη του στοn «ναό» των ασφαλειών, τον διεθνούς φήμης ασφαλιστικό οργανισμό Lloyd’s of London, όταν είχε επιστρέψει στο Λονδίνο στα χρόνια της δικτατορίας, όπου είχε σπουδάσει στη London Academy και στο Πανεπιστήμιο του Leeds ήταν αρκετή για να τον κερδίσει το επάγγελμα του ασφαλιστή. «Το εντυπωσιακό κτίριο στο City, οι φημισμένοι underwriters που σφράγιζαν τα περίφημα slips στους brokers… αμέσως είπα στον εαυτό μου “αυτό θέλω να γίνω, ασφαλιστής”», εξιστορεί στο «business stories».
