Νίκος Μακρόπουλος (Ευρώπη Ασφαλιστική): Το legacy ενός «gentleman insurer» και το σχέδιο για έναν διεθνή ασφαλιστικό όμιλο

Από την προσωπική πορεία και τη στρατηγική φερεγγυότητας μέχρι τη συμμαχία με τον Σωκράτη Κόκκαλη και το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΥΡΩΠΗ Holdings στην Ελλάδα και το εξωτερικό