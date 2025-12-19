Σε υψηλό τεσσάρων μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών - Κοντά στα €400 εκατ. ο τζίρος
Σε υψηλό τεσσάρων μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών - Κοντά στα €400 εκατ. ο τζίρος
Σε απόσταση βολής οι φετινές κορυφές - Το rebalancing σε Stoxx και FTSE Russell είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας
Οι αγοραστές επικράτησαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε υψηλό τεσσάρων μηνών και επαναφέροντάς τον κοντά στις φετινές κορυφές του, λίγο πριν ολοκληρωθεί μία ακόμη -πέμπτη διαδοχική- θετική χρονιά. Παράλληλα, σημειώθηκε «εκρηκτική» αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας κοντά στα 400 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών Stoxx και FTSE Russell.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/12), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 12 μονάδες ή +0,57% και έκλεισε στις 2.112,46 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.116,03 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.102,99 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο δείκτης έκλεισε στο υψηλότερο σημείο από τις 25 Αυγούστου (2.116,10 μονάδες), «ψαλιδίζοντας» την απόσταση από το υψηλό έτους (2.126,18 μονάδες) στο -0,65%. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε +43,74% κι ενώ απομένουν άλλες πέντε συνεδριάσεις για να ολοκληρωθεί το 2025. Στο +1,41% ανέρχονται τα κέρδη του Δεκεμβρίου. Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ σημείωσε άνοδο +0,39%.
Σε ισχύ οι αλλαγές σε Γενικό Δείκτη και Mid Cap
Σήμερα ήταν προγραμματισμένη η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching), καθώς έληξαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα δικαιώματα σε μετοχές και δείκτες σε μήνα, δ’ τρίμηνο και 12μηνο, που αναμένεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα στην αγορά. Ωστόσο, λόγω της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης της Πειραιώς, τα ΣΜΕ της τραπεζικής μετοχής θα παραταθούν, με τη λήξη τους να μετατίθεται στις 29 Δεκεμβρίου.
Πραγματοποιείται επίσης η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών Stoxx. Σημειώνεται ότι η Metlen, η Τράπεζα Κύπρου και η Viohalco προστέθηκαν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen εντάσσεται επίσης στον Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον Stoxx Emerging Markets total market, στον Stoxx Balkans total market, στον Stoxx Greece total market και στον Stoxx All Europe total market.
Rebalancing έχουμε -μετά τη λήξη των συναλλαγών- και στους δείκτες FTSE Russell, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις αλλαγές στάθμισης. Υπενθυμίζεται ότι οι δείκτες FTSE Global Equity δεν επέφεραν αλλαγές στις ελληνικές μετοχές για τον FTSE Emerging Europe Large Cap Index και τον Mid Cap Indices.
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Παράλληλα, οι μέτοχοι του ΟΤΕ και της Ελλάκτωρ κατοχυρώνουν το δικαίωμα στα μερίσματα που «κόβουν» αμφότερες την ερχόμενη Δευτέρα (22/12).
Όσον αφορά την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE/ATHEX, στον Mid Cap η Qualco και η Alter Ego Media θα αντικαταστήσουν την Πλαστικά Θράκης και την Alumil. Στον Γενικό Δείκτη η αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα πέντε προσθήκες (Qualco, Fais Group, Ίλυδα, Interlife και Unibios), οι οποίες θα αντικαταστήσουν την Μπλε Κέδρος, την Q&R, την AS Company, τη Μοτοδυναμική και την Τεχνική Ολυμπιακή. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν σήμερα οι μετοχές ύδρευσης, καθώς η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε επίσημα στην ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ) την πρότασή της για το τιμολογιακό πλαίσιο που καλύπτει τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό μοντέλο. Η υποβολή της πρότασης ενεργοποιεί μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους έως τις 28 Δεκεμβρίου, πριν από την τελική απόφαση της αρχής σχετικά με τα επιτρεπόμενα έσοδα και τα επίπεδα των τιμολογίων. Η πρόταση περιλαμβάνει την αύξηση των μηνιαίων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 2 ευρώ, καθώς και αυξήσεις των τιμολογίων για τη βιομηχανία, αλλά και μειώσεις για τις ευάλωτες ομάδες.
Η προσοχή ήταν στραμμένη και στην Alpha Bank μετά την στρατηγική συμφωνία-ορόσημο στον ασφαλιστικό κλάδο της Κύπρου. Ειδικότερα, η τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με την Universal Life Insurance και την Altius επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για έναν στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη χώρα.
Σε ρότα ανόδου οι διεθνείς αγορές
Σε ρυθμούς year-end ράλι κινείται η Wall Street, η οποία επωφελήθηκε από τα καλύτερα των προσδοκιών στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι προβλέψεις για νέες και πιο αποφασιστικές μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve το 2026. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο +0,7%, τον S&P 500 στο +0,8% και τον Nasdaq στο +1%.
Θετικά πρόσημα σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και επαναξιολογούν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3% και οι κυριότεροι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ +0,2% και +0,5%.
