Εντός διετίας η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για την EFA Group
Η νέα δομή και το επενδυτικό πλάνο των 120 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη «κλειδώσει» την πρώτη εξαγορά, το όραμα Χατζημηνά για αλλαγή κλίμακας
Σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, και με ούριο άνεμο τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που ανοίγουν στην Ευρώπη και την Ασία, τοποθετούν οι μέτοχοι και η διοίκηση του EFA Group την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Χθες, το επιχειρηματικό δημιούργημα του Κρίστιαν Χατζημηνά έκανε το πρώτο, καθοριστικό βήμα στα χνάρια του «αδελφού» ομίλου Theon, ανακοινώνοντας την είσοδο δύο θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό του κεφάλαιο, αλλά και ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάπτυξης που στοχεύει στη βιομηχανοποίηση, τη διεθνοποίηση και την ανάδειξή του σε ολοκληρωμένο πάροχο αμυντικών τεχνολογικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ομίλου προανήγγειλε ότι η πρώτη εξαγορά βρίσκεται ήδη πολύ κοντά, κάνοντας λόγο για ανακοινώσεις σχετικά με «ένα μεγάλο deal» στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Τον στρατηγικό ορίζοντα πίσω από τις χθεσινές ανακοινώσεις έθεσε με σαφήνεια ο ιδρυτής του ομίλου Κρίστιαν Χατζημηνάς (αριστ. στην κεντρ. φωτ. μαζί με τον Νικόλα Χρυσανθόπουλο της EOS, τον ceo του EFA Group Γρηγόρη Κουτσογιάννη, και το Νίκο Γιαννακάκη της Motor Oil), συνδέοντας την είσοδο θεσμικών επενδυτών με τη μετάβαση της EFA Group σε ένα νέο μέγεθος και ρόλο στη διεθνή αμυντική βιομηχανία.
