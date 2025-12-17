Εντός διετίας η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για την EFA Group

Η νέα δομή και το επενδυτικό πλάνο των 120 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη «κλειδώσει» την πρώτη εξαγορά, το όραμα Χατζημηνά για αλλαγή κλίμακας