Τι είναι τα Italian Brainrots – Η τρέλα που έγινε brand
Οι φιγούρες που ξεκίνησαν ως εκκεντρικά memes και ήδη ξεπουλάνε στις online πωλήσεις
Όταν εμφανίστηκαν τα Brainrots, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνονταν κάτι παραπάνω από μια σειρά τυχαίων σκίτσων που κυκλοφορούσαν ανάμεσα σε φίλους στο διαδίκτυο. Η δημιουργία τους ήταν απλή, σχεδόν αθώα: μερικές παράξενες φιγούρες με περίεργα ονόματα και ιταλικές καταλήξεις και μια δόση σουρεαλισμού που θύμιζε περισσότερο graffiti σε σχολικά τετράδια παρά κάποια στρατηγικά μελετημένη καλλιτεχνική δουλειά. Ακόμα και το όνομα ήταν ενδεικτικό: Brain rot (που σημαίνει στην κυριολεξία «σάπιο μυαλό») είναι μια χαρακτηριστική έκφραση στο διαδίκτυο, που χαρακτηρίζει όσους καταναλώνουν περιεχόμενο «χαμηλού επιπέδου». Αν κάποιος ήθελε να προσθέσει γκλαμουριά σ’ αυτές τις φιγούρες, ασφαλώς θα έβρισκε κάτι καλύτερο.
Κι όμως. Αυτή η δημιουργικότητα βρήκε γρήγορα απίστευτη απήχηση έξω από τον στενό κύκλο των δημιουργών. Δηλαδή μια ομάδα φίλων επαγγελματιών του χώρου του σχεδίου (από γραφίστες ως σχεδιαστές κόμικ ή και ψηφιακοί δημιουργοί) που απλά μοιράζονταν την ίδια αγάπη για τα memes και τα αυτοσχέδια σκίτσα. Κάτι στα σχέδια αυτά «μιλούσε» και στα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους: μια αίσθηση ανεμελιάς (o Bombardino Crocodillo είναι ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος με το πρόσωπο ενός κροκόδειλου), ένα ίχνος παράνοιας (ο Tralalero Tralala είναι ένας καρχαρίας με… αθλητικά παπούτσια), αλλά και μια αίσθηση ταύτισης με διάφορες στιγμές της καθημερινότητας. Οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τα Brainrots στα social media, να τα χρησιμοποιούν ως stickers ή εικόνες στα σχόλια, και έτσι ξεκίνησε να γεννιέται μια τυχαία διάδοση, που έγινε viral πριν προλάβει να γίνει δουλειά.
