Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Πανελλαδική απεργία 16/12: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την πλήρη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί από τους αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας
Γενική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ- ΟΤΑ, με αίτημα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και την διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.
Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.
Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.
Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα