AfP: Η μάχη διαδοχής στο Eurogroup και ο «πονοκέφαλος» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Η ευρωζώνη ψηφίζει νέο πρόεδρο του Eurogroup, με Πιερρακάκη και Βαν Πετέγχεμ υποψήφιους, ενώ η ΕΕ εξετάζει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία, προκαλώντας πολιτικές και νομικές εντάσεις
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης καλούνται σήμερα Πέμπτη 11/12 να εκλέξουν τον νέο επικεφαλής του Eurogroup, την ώρα που η ΕΕ αναμένεται να πάρει μια δύσκολη απόφαση σχετικά με τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Ο Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ από το Βέλγιο και ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την Ελλάδα διεκδικούν τη θέση του Πάσκαλ Ντόναχιου, ο οποίος παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την ηγεσία του ισχυρού συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης σημειώνει το AfP.
Ο Βαν Πέτεγκεμ, 45 ετών, γνωστός για την αυστηρή γραμμή του υπέρ της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε μια χώρα με από τους υψηλότερους λόγους χρέους στην ΕΕ, διαχειρίζεται τα οικονομικά του Βελγίου από το 2020, σε δύο διαδοχικές κυβερνήσεις συνεργασίας.
Η υποψηφιότητά του όμως εξελίσσεται σε πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, καθώς το Βέλγιο αντιτίθεται σθεναρά στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιοποιήσει περίπου 200 δισ. ευρώ σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας εντός της ΕΕ για δάνειο προς την Ουκρανία, ώστε να ενισχυθεί η άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του RTL Today.
Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά βρίσκονται στον εκκαθαριστικό οίκο Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες.
Η βελγική κυβέρνηση έχει εκφράσει φόβους για πιθανές οικονομικές και νομικές αντιδράσεις από τη Μόσχα, αλλά και για τον κίνδυνο υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη συνολικά.
Βαν Πέτεγκεμ και Πιερρακάκης ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητές τους μετά την παραίτηση του 51χρονου Ντόναχιου στις 20 Νοεμβρίου — μόλις λίγους μήνες αφότου είχε επανεκλεγεί για τη νέα του θητεία τον Ιούλιο.
Η θέση του προέδρου του Eurogroup είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση πολιτικής και ο Ντόναχιου συγκαταλεγόταν στις πιο επιδραστικές φωνές στις Βρυξέλλες, δίπλα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Το Eurogroup, που δημιουργήθηκε το 1997, συντονίζει τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών της ευρωζώνης — οι οποίες σύντομα θα γίνουν 21, καθώς η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου.
Την Πέμπτη θα ξεκινήσει και επισήμως η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Ισπανός Λουίς ντε Γκίντος, που κατέχει τη θέση, ολοκληρώνει τη θητεία του τον Μάιο του επόμενου έτους στη Φρανκφούρτη.
Πηγή: newmoney.gr
