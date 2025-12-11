AfP: Η μάχη διαδοχής στο Eurogroup και ο «πονοκέφαλος» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Η ευρωζώνη ψηφίζει νέο πρόεδρο του Eurogroup, με Πιερρακάκη και Βαν Πετέγχεμ υποψήφιους, ενώ η ΕΕ εξετάζει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία, προκαλώντας πολιτικές και νομικές εντάσεις