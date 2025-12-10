Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά

Κλείσιμο

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε νέα μείωση των επιτοκίων, ολοκληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη κίνηση χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μέσα στο 2025.Με τη σημερινή απόφαση, το βασικό εύρος, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αναζωπυρωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο τα μηνύματα από την Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ήταν αισθητά πιο «σκληρά» σε σχέση με τις προσδοκίες.Η απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους– κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2019. Οι διαφωνίες προήλθαν τόσο από «γεράκια» όσο και από «περιστέρια»:– ο κυβερνήτης Στίβεν Μίραν ζήτησε πιο επιθετική μείωση κατά 50 μ.β.,– οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών Τζέφρι Σμιντ (Kansas City) και Όστιν Γκούλσμπι (Chicago) τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων.Η ανακοίνωση επανέφερε διατύπωση που είχε χρησιμοποιηθεί το 2024, υποδηλώνοντας ότι, την προοπτική της οικονομίας και το ισοζύγιο κινδύνων. Στην πράξη, το μήνυμα είναι πως υπάρχει ελάχιστος χώρος για νέες μειώσεις.Το διάγραμμα των προβλέψεων («dot plot») έδειξε μόλις μία μείωση για το 2026 και άλλη μία για το 2027, προτού τα επιτόκια επανέλθουν. Παράλληλα, επτά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν καμία μείωση το 2026.Στο μακροοικονομικό σκέλος, η Fed αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ του 2026 στο 2,3%, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 2% έως το 2028.Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε πως, ξεκινώντας την Παρασκευή με 40 δισ. δολάρια σε T-bills, λόγω ανησυχιών για πιέσεις στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρηματοδότησης.Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής φόρτισης, καθώς ο Τζερόμ Πάουελ μπαίνει στους τελευταίους μήνες της θητείας του, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται να διορίσει νέο επικεφαλής. Οι αγορές βλέπουν ως φαβορί τον Κέβιν Χάσετ, με πιθανότητες 72% στις prediction markets.Η Fed λειτουργεί επίσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν αγορά εργασίας με χαμηλές προσλήψεις και απολύσεις, αν και ανεπίσημες μετρήσεις καταγράφουν πάνω από 1,1 εκατ. ανακοινωμένες απολύσεις μέχρι τον Νοέμβριο.Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει τη μείωση, με τα futures Fed Funds να αποτυπώνουν πιθανότητα σχεδόν 90% για τη σημερινή απόφαση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις δηλώσεις του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν η Fed σκοπεύει να διατηρήσει παύση στις αρχές του 2026 ή αν θα υπάρξει συνέχιση των μειώσεων μέσα στο επόμενο έτος.