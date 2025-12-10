Ένα λιμάνι που αναπτύσσεται με σεβασμό στο περιβάλλον
Ο λιμένας Πειραιά εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της πράσινης μετάβασης, με την ΟΛΠ Α.Ε. να υλοποιεί στρατηγικές δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και αναβαθμίζουν τη διεθνή εικόνα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας
Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση στον πυρήνα της στρατηγικής της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην απανθρακοποίηση των λιμενικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική ESG του ΟΛΠ εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνική συνεισφορά και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός προχωρά σε έργα που συνδυάζουν λειτουργική αναβάθμιση και κοινωνικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας το λιμάνι του Πειραιά σε πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ήδη λειτουργεί δίκτυο πέντε πιστοποιημένων σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, τοποθετημένων σε καίρια σημεία του λιμένα — ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα και εμπορικό τμήμα — σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται ετησίως, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, αξιοπιστία και επιστημονική τεκμηρίωση.
Παράλληλα, ο Οργανισμός επενδύει ενεργά σε πράσινες υποδομές, με αιχμή του δόρατος την υλοποίηση έργων ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηρά (Cold Ironing/OPS)
— μια τεχνολογία-κλειδί για τη μείωση των εκπομπών και του θορύβου εντός λιμένα. Μέσω της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα EALING και CIPORT, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μηχανολογικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση OPS σε επιλεγμένες θέσεις κρουαζιέρας. Η υλοποίηση αυτών των έργων θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του αέρα στην πόλη του Πειραιά.
Επιπλέον, προωθείται η υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα στους χώρους του λιμένα. Στόχος του Οργανισμού είναι ο λιμένας Πειραιά να μετατραπεί σε ένα ενεργειακά αποδοτικό και «smart» λιμάνι, όπου η τεχνολογία και η καινοτομία συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία.
