UBS: Η Πειραιώς στα κορυφαία επενδυτικά χαρτιά της Ευρώπης για το 2026 – Υπεραποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες
Τιμή στόχο 9,2 ευρώ, δίνει για την Πειραιώς η UBS - Και οι τέσσερις τραπεζικοί όμιλοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής αξιοπιστίας για το ελληνικό banking
Στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο που χαρτογραφεί η UBS, η Τράπεζα Πειραιώς προβάλλει ως η τράπεζα, που ενσαρκώνει πιο καθαρά τη νέα ελληνική τραπεζική κανονικότητα: υψηλή οργανική κερδοφορία, βαθιά κεφαλαιακή παραγωγή και ένα μοντέλο χρηματοδότησης, που αποδίδει ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Με τιμή στόχο τα 9,2 ευρώ, η UBS την τοποθετεί στις κορυφαίες επιλογές του 2026, καθώς συνδυάζει απόδοση ιδίων κεφαλαίων που σταθεροποιείται στα δεκαπέντε ποσοστιαία σημεία, υποδειγματικό έλεγχο εξόδων και ένα ισοζύγιο καταθέσεων που προσφέρει σαφές πλεονέκτημα κόστους χρηματοδότησης.
Τα στοιχεία των πινάκων του report επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα: η τράπεζα εμφανίζεται στα υψηλότερα επίπεδα πανευρωπαϊκά τόσο σε δυναμική χρηματορροών όσο και σε κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ η σχέση τιμής προς καθαρή αξία και τα εκτιμώμενα κέρδη την κατατάσσουν σε από τις πλέον ελκυστικές αποτιμήσεις του κλάδου.
Η υπεροχή της Πειραιώς αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος όταν διαβαστεί μέσα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο στο σύνολό του εμφανίζεται εντυπωσιακά ενισχυμένο στους συγκριτικούς πίνακες της UBS.
