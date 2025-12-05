Η επιστροφή του τσιγάρου στην ποπ κουλτούρα
Εικόνες διασήμων με τσιγάρο εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, δημιουργώντας μια νέα αισθητική γύρω από μια παλιά, επικίνδυνη συνήθεια
Τα σύμβολα της ποπ κουλτούρας αλλάζουν πιο γρήγορα από τις κοινωνικές αντιλήψεις κι όμως κάποια επιστρέφουν εκεί που δεν τα περιμένεις. Ανάμεσά τους και το τσιγάρο, που για χρόνια θεωρείται ξεπερασμένο και επιβαρυμένο τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από τους αυστηρούς νομοθετικούς περιορισμούς που το περιβάλλουν. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κάνει μια επανεμφάνιση, όχι ως αθώο στοιχείο, αλλά ως αισθητικό σήμα, αλλά ως στοιχείο αισθητικής, διάθεσης και αφήγησης.
Η αισθητική αναβίωση
Διάσημοι καλλιτέχνες, φωτογραφίσεις μόδας, ποπ άλμπουμ και viral λήψεις στα social media συμβάλλουν σε μια πολιτιστική στροφή όπου το τσιγάρο μοιάζει να φορτίζεται ξανά με την υπόσχεση μιας «εικόνας» που πουλάει. Η επιστροφή όμως αυτή δεν είναι απλή, ούτε αθώα. Αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τις πιο επικίνδυνες συνήθειες σε κάτι που μοιάζει γοητευτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Sabrina Carpenter, που φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Interview φορώντας κορσέ φτιαγμένο από πακέτα Marlboro, της σχεδιάστριας Twiggy Moore. Στην ποπ μουσική, η Addison Rae τραγουδά «need a cigarette to make me feel better» στο τραγούδι της Headphones On (2025), μετατρέποντας το τσιγάρο σε συναισθηματική μεταφορά. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια ευρύτερη τάση που διαμορφώνεται μέσα από εικόνες όπου το τσιγάρο λειτουργεί ως αισθητικό αντικείμενο: λεπτό, συμμετρικό, φωτογενές, συνδεδεμένο με μια αύρα ελευθερίας, μελαγχολίας ή επαναστατικότητας.
