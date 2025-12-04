Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street - Ηπιες μεταβολές στους δείκτες
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street - Ηπιες μεταβολές στους δείκτες
Στάση αναμονής από τους επενδυτές πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα - Κομβικά τα αυριανά πληθωριστικά στοιχεία του PCE - Τα κέρδη της Meta στήριξαν τον τεχνολογικό κλάδο
Το ράλι που έφερε τη Wall Street σε απόσταση αναπνοής από τα ιστορικά της υψηλά έχασε τη δυναμική του, καθώς η αγορά μπήκε στην τελική ευθεία για την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, οι δείκτες παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις και μεικτά πρόσημα.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,07% στις 47.850 μονάδες, ο S&P 500 βρέθηκε ελαφρά σε θετικό έδαφος στο +0,11% και τις 6.857 μονάδες και ο Nasdaq, μετά από συνεχείς μεταβολές προσήμων, έκλεισε τελικά αυξημένος κατά 0,22% στις 23.505 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,10% και του 2ετούς στο 3,52%.
Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed δεν άλλαξαν, παρά την υποχώρηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας. Εξάλλου, η έκθεση της ιδιωτικής συμβουλευτικής Challenger, Gray & Christmas υπολόγισε πως για το ενδεκάμηνο του 2025 ο όγκος των απολύσεων στη χώρα ξεπέρασε το 1,17 εκατομμύριο, φτάνοντας μάλιστα τον Νοέμβριο σε υψηλά τριετίας, με τις αμερικανικές επιχειρήσεις να προχωρούν σε περικοπές και αναδιάρθρωση των δαπανών τους ανησυχώντας για τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τις επιπτώσεις των δασμών.
Σημειωτέον πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed δεν θα έχουν στα χέρια τους την επίσημη έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου κατά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Η δημοσίευση —που επρόκειτο να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου— μετατέθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου λόγω του παρατεταμένου κυβερνητικού shutdown. Η έκθεση θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία για τον Οκτώβριο.
Σε κάθε περίπτωση, η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας αποτελεί παράγοντα-κλειδί για να άρει τις επιφυλάξεις των μελών του συμβουλίου, στη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν και από τα στοιχεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεδομένου πως είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η κεντρική τράπεζα.
Οι οικονομολόγοι προβλέπουν τρίτη συνεχόμενη αύξηση 0,2% στον δομικό PCE, που θα διατηρήσει τον ετήσιο ρυθμό λίγο κάτω από 3%, ένδειξη σταθερού αλλά επίμονου πληθωρισμού.
O ανθεκτικός πληθωρισμός ανησυχεί τα «γεράκια» της FOMC, με αποτέλεσμα αναλυτές και traders να αγωνιούν όχι μόνο για την ετυμηγορία της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά και τα επόμενα βήματα που θα κάνει η Fed. Αν, δηλαδή, για παράδειγμα, προχωρήσει μεν σε μείωση επιτοκίων την ερχόμενη Τετάρτη, αλλά στείλει σήμα για στάση αναμονής τον Ιανουάριο.
«Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι αν μια πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα μπορεί να πυροδοτήσει ένα λεγόμενο Santa rally», επεσήμνε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Προς το παρόν, οι προβλέψεις για τον S&P 500 παραμένουν συγκρατημένα θετικές, αν και με εμφανή διστακτικότητα».
«Το σήμα risk-on έχει ανάψει, ενισχυμένο από τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων και το rotation προς μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης», σημείωσε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler. «Αναμένουμε όμως πρόσθετη νευρικότητα όσο οι βασικοί δείκτες πλησιάζουν τα υψηλά του έτους».
Ο τεχνολογικός κλάδος θα παραμείνει πιθανότατα βασικός μοχλός της επόμενης ανοδικής κίνησης της αγοράς. Όμως η πρόσφατη υστέρησή του ανοίγει ευκαιρίες και σε άλλους κλάδους, ανέφερε σε σημείωμα της η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management.
Σε επίπεδο μετοχών, η Meta ήταν ανάμεσα στις κερδισμένες της ημέρας μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εξετάζει σημαντικές περικοπές στα κονδύλια που κατευθύνονται στο metaverse, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως ένδειξη μετατόπισης των προτεραιοτήτων της εταιρείας.
Στις κερδισμένες, επίσης, η Salesforce μετά τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία software, όπως και Five Below για τον ίδιο λόγο.
Αντιθέτως, οι απογοητευτικές οικονομικές επιδόσεις ώθησαν προς τα κάτω την Snowflake, αλλά και την αλυσίδα λιανικής Kroger.
To χαμηλό guidance για το τέταρτο τρίμηνο οδήγησε σε κύμα ρευστοποιήσεων και τη μετοχή του ομίλου ειδών πολυτελείας PVH Corp. που ελέγχει την Tommy Hilfinger και την Calvin Klein.
