TUI: Στην κορυφή η Ελλάδα στα ταξίδια για τους Γερμανούς το 2026 – Οι πρώτες τάσεις της νέας θερινής σεζόν
Τα στοιχεία από τις πρώιμες κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026
Θετικά μηνύματα για τη θερινή σεζόν του 2026 λαμβάνει για τους ελληνικούς προορισμούς ο όμιλος της ΤUI, έχοντας ανοίξει τις κρατήσεις για το επόμενο έτος από τη Γερμανία, την πρώτη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας.
Έστω κι αν είναι ακόμη νωρίς «οι νέες τάσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, σημειώνοντας εξαιρετική έναρξη της σεζόν με σταθερά υψηλή ζήτηση», επισημαίνει στο σχετικό του σχόλιο ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ευρώπη καταγράφοντας άνοδο στις κρατήσεις τόσο στους μεγάλους και δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κρήτη και η Ρόδος στο Αιγαίο, η Κέρκυρα στο Ιόνιο αλλά και σε μικρότερα νησιά όπως π.χ. η Σάμος.
Ζήτηση καταγράφει επίσης η Χαλκιδική προσελκύοντας οικογένειες και παρουσιάζοντας διψήφια αύξηση αφίξεων. «Συνολικά, περίπου 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες επιλέγουν κάθε χρόνο την Ελλάδα μεσω της TUI στα 50 ξενοδοχεία που συνδέονται με τον όμιλο τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά.
