Η κοινωνική παρακαταθήκη της οικογένειας Μποδούρογλου: Επένδυση στη νέα γενιά
Η κοινωνική παρακαταθήκη της οικογένειας Μποδούρογλου: Επένδυση στη νέα γενιά
Δέκα Βραβεία Αριστείας των 10.000 ευρώ στηρίζουν τους αριστούχους μαθητές και ανοίγουν νέους δρόμους για το μέλλον της νεολαίας
Σε μια περίοδο που οι προκλήσεις για τους νέους πολλαπλασιάζονται, η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα εξακολουθεί να αποδεικνύει εμπράκτως την αφοσίωσή της στη νέα γενιά. Αυτή τη φορά, η επιβεβαίωση της προσφοράς έρχεται από την οικογένεια Μποδούρογλου, η οποία μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΜΚΕ, υλοποίησε για τέταρτη συνεχή χρονιά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης των αριστούχων της Δράμας.
Με νόμιμη εκπρόσωπο την Κατερίνα Μποδούρογλου, κόρη του Έλληνα εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου, η ΑΜΚΕ ανακοίνωσε την απονομή δέκα Βραβείων Αριστείας, ύψους 10.000 ευρώ το καθένα, στους δέκα πρώτους αριστούχους των Πανελληνίων Εξετάσεων του Νομού Δράμας. Μια χειρονομία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων επιστημόνων, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές τους, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στα πρώτα τους βήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Με νόμιμη εκπρόσωπο την Κατερίνα Μποδούρογλου, κόρη του Έλληνα εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου, η ΑΜΚΕ ανακοίνωσε την απονομή δέκα Βραβείων Αριστείας, ύψους 10.000 ευρώ το καθένα, στους δέκα πρώτους αριστούχους των Πανελληνίων Εξετάσεων του Νομού Δράμας. Μια χειρονομία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των νέων επιστημόνων, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές τους, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στα πρώτα τους βήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα