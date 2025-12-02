Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα – Σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή μετάβαση
Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα – Σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή μετάβαση
Ο CEO της HELLENiQ ENERGY κατά την τοποθέτησή του στο 4ο «Greek Investment Conference» σημείωσε ότι με την υλοποίηση του «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας της HELLENiQ ENERGY
Την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, με συνέπεια, συνέχεια, ευελιξία και διαφάνεια, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την τοποθέτησή του χθες το απόγευμα στο 4ο «Greek Investment Conference», που διοργανώνει στο Λονδίνο η Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ.
Όπως ανέφερε, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, «το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα, ώστε ως εταιρίες να έχουμε χρονικό ορίζοντα και ορατότητα μπροστά μας για να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας, επιδιώκοντας θετικά αποτελέσματα και για τους μετόχους στους οποίους είμαστε υπόλογοι, αλλά και για την εθνική οικονομία».
Αναφερόμενος στην HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας. Υπήρξε εμφανής πρόοδος σε όλους τους βασικούς στρατηγικούς άξονες, στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφάνεια στη λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Όπως ανέφερε, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών, «το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα, ώστε ως εταιρίες να έχουμε χρονικό ορίζοντα και ορατότητα μπροστά μας για να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας, επιδιώκοντας θετικά αποτελέσματα και για τους μετόχους στους οποίους είμαστε υπόλογοι, αλλά και για την εθνική οικονομία».
Αναφερόμενος στην HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο και ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας. Υπήρξε εμφανής πρόοδος σε όλους τους βασικούς στρατηγικούς άξονες, στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διαφάνεια στη λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα