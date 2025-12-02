Οδηγός της ΑΑΔΕ για τους Έλληνες του εξωτερικού για ΑΦΜ, δηλώσεις, περιουσία και εισοδήματα στην Ελλάδα
Με ΑΦΜ και κωδικούς TAXISnet, ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα ηλεκτρονικά: δηλώσεις, μεταβολές, λήψη πιστοποιητικών, ενημέρωση ακινήτων, έλεγχο οφειλών, πληρωμές
Λύση σε ένα από τα πιο συχνά προβλήματα όσων ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδας αλλά συνεχίζουν να έχουν επαφή με το ελληνικό φορολογικό σύστημα δίνει ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για ομογενείς και Έλληνες του εξωτερικού. Εξηγεί με χρηστικό τρόπο πώς γίνεται η απόκτηση ΑΦΜ, η χρήση του TAXISnet, οι δηλώσεις εισοδήματος, η κατοχή ακινήτων και οχημάτων, η φορολογική κατοικία, ακόμη και τα ειδικά καθεστώτα για συνταξιούχους ή όσους επιστρέφουν.
Πρώτο βήμα για όποιον βρίσκεται εκτός Ελλάδας αλλά χρειάζεται να έχει επαφή με τις ελληνικές υπηρεσίες είναι το φορολογικό μητρώο: έκδοση ΑΦΜ, κλειδάριθμου και πρόσβαση στο myAADE. Η διαδικασία πια γίνεται και εξ αποστάσεως, με ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς να απαιτείται «κατέβασμα» στη ΔΟΥ. Όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκδοθούν οι κωδικοί από τους ίδιους, μπορούν να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, με πληρεξούσιο και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής.
Το δεύτερο βήμα είναι η φορολογική κατοικία. Όποιος μένει μόνιμα στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του εκτός Ελλάδας με ηλεκτρονική αίτηση και με το έντυπο Δ210. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν τον θεωρεί πλέον φορολογικό κάτοικο και δεν απαιτεί δήλωση για τα παγκόσμια εισοδήματά του. Ωστόσο, αν υπάρχει εισόδημα από ελληνική πηγή – μισθώματα, συντάξεις, τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα, περιστασιακή εργασία ή παροχή υπηρεσιών – τότε η δήλωση στην Ελλάδα παραμένει υποχρεωτική, ακόμη και για όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Αντίθετα, η κατοχή ενός ακινήτου χωρίς εισόδημα ή ενός ΙΧ που δεν κινείται δεν δημιουργεί από μόνη της υποχρέωση για δήλωση.
Δείτε ΕΔΩ τον αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ για ομογενείς και Έλληνες του εξωτερικού
Σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν οι συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας. Όσοι εργάζονται ή έχουν εισόδημα στο εξωτερικό και δεν θέλουν να φορολογηθούν ξανά στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από τη χώρα όπου διαμένουν. Με αυτό εξαιρούνται από διπλή επιβάρυνση ή διεκδικούν πίστωση φόρου που έχει ήδη πληρωθεί.
Για όσους σκέφτονται να επιστρέψουν, ισχύουν ειδικά καθεστώτα: συνταξιούχοι που μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα φορολογούνται με σταθερό συντελεστή 7% για το εισόδημα αλλοδαπής· εργαζόμενοι που έρχονται για πρώτη φορά μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα με μειωμένο φόρο για επτά χρόνια· επενδυτές έχουν ειδικές ρυθμίσεις κατ’ αποκοπή φορολόγησης. Όλα απαιτούν αίτηση, προϋποθέσεις και προσοχή στις ημερομηνίες.
Η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών είναι πλέον απαραίτητη. Με ΑΦΜ και κωδικούς TAXISnet, ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα ηλεκτρονικά: δηλώσεις, μεταβολές, λήψη πιστοποιητικών, ενημέρωση ακινήτων, έλεγχο οφειλών, πληρωμές. Για όσους δυσκολεύονται με τα ψηφιακά, ο εκπρόσωπος είναι μονόδρομος.
Τέλος, ο οδηγός υπενθυμίζει ότι ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού έχουν συχνά «προβλήματα ετών» που μένουν ανοιχτά επειδή οι διαδικασίες είναι θολές. Η νέα έκδοση της ΑΑΔΕ προσπαθεί να τα βάλει όλα σε σειρά, εξηγώντας με σαφήνεια τι απαιτείται για κάθε ενέργεια, ποια έντυπα χρειάζονται και πότε χρειάζεται φυσική παρουσία.
