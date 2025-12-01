Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο
Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο
Σταθερές παραμένουν οι χρεώσεις σε πράσινα και μπλε προγράμματα – Νέο myHome Plan με προωθητική ενέργεια 100 ευρώ
Αμετάβλητα παραμένουν για ακόμη έναν μήνα τα τιμολόγια της ΔΕΗ, με την επιχείρηση να διατηρεί σταθερή την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, όπως και τον Νοέμβριο, επιδιώκοντας να προσφέρει σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα στα ελληνικά νοικοκυριά.
Στις ώρες χαμηλής χρέωσης, η τιμή διατηρείται στα 0,127 €/kWh, δίνοντας επιπλέον όφελος στους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές που μπορούν να αξιοποιήσουν φθηνότερη ενέργεια στις νυχτερινές ζώνες.
Στο επίκεντρο των νέων προγραμμάτων για τον Δεκέμβριο βρίσκεται το νέο σταθερό (μπλε) πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100€. Το πρόγραμμα προσφέρει σταθερή συνολική μηνιαία χρέωση 60€ (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες), με εκκαθάριση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, ενώ εντάσσει τον καταναλωτή στο πρόγραμμα επιβράβευσης myRewards Coupons, το οποίο παρέχει επιπλέον εκπτώσεις και προνόμια για καθημερινές ανάγκες.
Παράλληλα, στα συμβολαιοποιημένα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί στα ίδια επίπεδα τις τιμές των προγραμμάτων της και για τον Δεκέμβριο:
• myHomeEnter στα 0,145 €/kWh
• myHomeOnline στα 0,142 €/kWh
Για όσους διαθέτουν διζωνικό μετρητή, το myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στη ζώνη χαμηλής χρέωσης, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης εξοικονόμησης. Τα σταθερά προγράμματα παραμένουν χωρίς προϋποθέσεις, εξασφαλίζοντας ξεκάθαρη χρέωση και προστασία από διακυμάνσεις της αγοράς.
Τέλος, το κίτρινο κυμαινόμενο πρόγραμμα myHome4all, το οποίο απευθύνεται σε όσους αναζητούν ευελιξία με χαμηλό κόστος, διαμορφώνεται στα 0,13552 €/kWh για τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας της χώρας.
