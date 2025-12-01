Σπίτι μου 2: Η διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια και οι νέες προσαυξήσεις για παιδιά

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής προωθεί αλλαγές στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2» για να αυξηθεί ο ρυθμός συμμετοχών, με διεύρυνση κριτηρίων και νέο πλαίσιο επιλογής κατοικιών που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς