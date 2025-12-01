Εσωτερικός εχθρός: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την ιστορική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα
Εσωτερικός εχθρός: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την ιστορική συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα
Νέο βιβλίο κυκλοφορεί και αποκαλύπτει πώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας έπεσε θύμα παραπλάνησης και δέχθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη στο BBC αποκαλύπτοντας την πιο εύθραυστη πλευρά της
«Ήμασταν τρεις σε αυτόν το γάμο, οπότε ήταν λίγο στριμωγμένα». Αυτή ήταν η φράση-βόμβα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ και την εκπομπή Panorama του BBC στις 20 Νοεμβρίου 1995. Ήταν η πρώτη φορά που ένα μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μιλούσε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και, ειδικότερα, για τον ταραχώδη γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος διατηρούσε παράλληλη σχέση με την Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς. Οι προσεκτικά διατυπωμένες λέξεις της «πριγκίπισσας του λαού» φιγουράρησαν στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου και αποτέλεσαν καταλύτη για να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία διαζυγίου, με εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ.
