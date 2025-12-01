Πλειστηριασμοί: Ποια μεγάλα ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί αυτή την εβδομάδα (pics)
Πλειστηριασμοί: Ποια μεγάλα ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί αυτή την εβδομάδα (pics)
Το “The Residences Suites” στη Ρόδο, το “The Pink Palace” στην Κέρκυρα και οι ανατροπές στην τιμή τους - Τα άλλα ξενοδοχεία σε Αρχαία Ολυμπία και Πήλιο
Eβδομάδα με τα ξενοδοχεία να κυριαρχούν στη λίστα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι αυτή που ξεκινά από σήμερα.
Μεταξύ αυτών δύο γνωστά και μεγάλα συγκροτήματα σε δύο από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, τη Ρόδο και την Κέρκυρα, καθώς και μικρότερες μονάδες σε Ολυμπία και Πήλιο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τις ημερομηνίες διενέργειας των πλειστηριασμών είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής κατόπιν ανακοπής ή άλλων νομικών κινήσεων.
