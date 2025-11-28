Grecotel: Επιπλέον επενδύσεις 650 εκατ. για «άνοιγμα» στο εξωτερικό, αναβαθμίσεις και νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Επέτειος 50 ετών από την ίδρυση του ομίλου με θετικές επιδόσεις το 2025 και ένα πολυετές, δυναμικό πρόγραμμα επενδύσεων έως το 2030