Grecotel: Επιπλέον επενδύσεις 650 εκατ. για «άνοιγμα» στο εξωτερικό, αναβαθμίσεις και νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα
Επέτειος 50 ετών από την ίδρυση του ομίλου με θετικές επιδόσεις το 2025 και ένα πολυετές, δυναμικό πρόγραμμα επενδύσεων έως το 2030
Επέκταση στο εξωτερικό, αναβαθμίσεις σε υφιστάμενες μονάδες του ομίλου, νέα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, αλλά και είσοδο στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας, περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Grecotel έως το 2030, το οποίο, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αντιστοιχεί σε 1 δισ. ευρώ.
«Εδώ και 50 χρόνια στην Grecotel θέλουμε να δημιουργούμε προορισμούς, εμπειρίες και συναισθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες (27/11) η κ. Mάρι Δασκαλαντωνάκη διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου στην παρουσίαση με αφορμή τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του. «Εχουμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που φτάνει το 1 δισ. ευρώ σε 6 προορισμούς ανά την Ελλάδα έως το 2030», δήλωσε από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής κ. Νίκος Μπουσγολίτης.
