Συνάντηση Φαραντούρη με Επίτροπο Γεωργίας για κρασί και επιδοτήσεις
Συνάντηση Φαραντούρη με Επίτροπο Γεωργίας για κρασί και επιδοτήσεις
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έχει ζητήσει από την Κομισιόν την αύξηση κονδυλίων για τον Πολυετή Προϋπολογισμό 2028-2034,
Εκ νέου συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Christophe Hansen, αρμόδιο για τη γεωργία και τα τρόφιμα, είχε στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής επιτροπής για τον οίνο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι προτεραιότητες του αγροτικού τομέα και της αμπελοοινικής βιομηχανίας, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η νέα ΚΑΠ αλλά και οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες για τα προϊόντα της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έχει ζητήσει από την Κομισιόν την αύξηση κονδυλίων για τον Πολυετή Προϋπολογισμό 2028-2034, αλλά και ειδικότερα μέτρα για κλάδους όπως ο αμπελοοινικός τομέας, μετάξυ άλλων, χρηματοδοτήσεις μέσω του ευρωπαϊκού αποθεματικού κρίσεων και επέκταση της εργαλειοθήκης της ΚΑΠ για αποστάξεις κλπ.
Περαιτέρω, ζήτησε οι Συνεταιρισμοί και οι επαγγελματικές ενώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων να συμμετέχουν επίσημα στις διαβουλεύσεις και να μπορούν να διατυπώνουν συστάσεις για τις τιμές, την ποιότητα και τις ποικιλίες. Τόνισε τέλος την ανάγκη για εναρμόνιση της φορολογίας και δέσμευση για μείωση ή κατάργηση των ειδικών φόρων και ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής έχει ζητήσει από την Κομισιόν την αύξηση κονδυλίων για τον Πολυετή Προϋπολογισμό 2028-2034, αλλά και ειδικότερα μέτρα για κλάδους όπως ο αμπελοοινικός τομέας, μετάξυ άλλων, χρηματοδοτήσεις μέσω του ευρωπαϊκού αποθεματικού κρίσεων και επέκταση της εργαλειοθήκης της ΚΑΠ για αποστάξεις κλπ.
Περαιτέρω, ζήτησε οι Συνεταιρισμοί και οι επαγγελματικές ενώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων να συμμετέχουν επίσημα στις διαβουλεύσεις και να μπορούν να διατυπώνουν συστάσεις για τις τιμές, την ποιότητα και τις ποικιλίες. Τόνισε τέλος την ανάγκη για εναρμόνιση της φορολογίας και δέσμευση για μείωση ή κατάργηση των ειδικών φόρων και ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα