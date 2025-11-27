ChatGPT σε ρόλο γιατρού – Οι Ελληνες αγάπησαν την αυτοδιάγνωση
ChatGPT σε ρόλο γιατρού – Οι Ελληνες αγάπησαν την αυτοδιάγνωση
Η σχέση ασθενή- γιατρού αλλάζει, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για ιατρικές συμβουλές
Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν σήμερα αυτό που το ιατρικό σύστημα συχνά δεν μπορεί: άμεση πρόσβαση, αμέριστη προσοχή και την ψευδαίσθηση μιας απεριόριστης προθυμίας να μας εξηγήσουν. Σε αντίθεση με τους κλινικούς γιατρούς που είναι καταπονημένοι από ένα γεμάτο πρόγραμμα, ένα chatbot ανταποκρίνεται σε δευτερόλεπτα. Μπορεί να αναδιατυπώσει σύνθετη ορολογία για να είναι πιο κατανοητή σε εμάς, να δημιουργήσει όμορφα αριθμημένες λίστες πιθανών διαγνώσεων και να προσφέρει προτάσεις για τον τρόπο ζωής με έναν φιλικό τόνο που δίνει όχι μόνο την αίσθηση της υποστήριξης, αλλά και της απόλυτης ενσυναίσθησης – χαρακτηριστικό που συχνά παραλείπεται από τους γιατρούς. Κάπως έτσι, για έναν ασθενή που έχει αισθανθεί ότι αγνοείται ή υποτιμάται, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζεται υπομονετικά κάθε λεπτομέρεια των συμπτωμάτων του μπορεί να μοιάζει με αποκάλυψη.
Πέρα από το Google
Ενώ οι ασθενείς χρησιμοποιούν από καιρό το Google, το WebMD και άλλους ιστότοπους υγείας για να καταλάβουν που οφείλονται τα συμπτώματά τους, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει κάτι διαφορετικό: εξατομίκευση. Αντί να περιηγούνται σε άρθρα, οι χρήστες πλέον λαμβάνουν απαντήσεις προσαρμοσμένες ειδικά για αυτούς, γραμμένες με σαφήνεια και κατανοητή γλώσσα. Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης δεν παρέχουν απλώς πληροφορίες, αλλά αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό μιας ανθρώπινης συνομιλίας. Θυμούνται λεπτομέρειες από προηγούμενα μηνύματα, αναγνωρίζουν συναισθήματα και προτείνουν σχέδια. Πολλοί χρήστες έτσι αναφέρουν ότι αισθάνονται ότι τους ακούνε ουσιαστικά για πρώτη φορά. Το chatbot αναλύει μακρές περιγραφές συμπτωμάτων χωρίς διακοπή. Ποτέ δεν φαίνεται ανυπόμονο, ποτέ δεν φαίνεται βιαστικό και ποτέ δεν τους στέλνει σπίτι χωρίς απαντήσεις. Αντίθετα, δημιουργεί υποθέσεις, ενθαρρύνει τις συμπληρωματικές ερωτήσεις και συχνά μιλά με μια ήπια διαβεβαίωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πέρα από το Google
Ενώ οι ασθενείς χρησιμοποιούν από καιρό το Google, το WebMD και άλλους ιστότοπους υγείας για να καταλάβουν που οφείλονται τα συμπτώματά τους, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει κάτι διαφορετικό: εξατομίκευση. Αντί να περιηγούνται σε άρθρα, οι χρήστες πλέον λαμβάνουν απαντήσεις προσαρμοσμένες ειδικά για αυτούς, γραμμένες με σαφήνεια και κατανοητή γλώσσα. Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης δεν παρέχουν απλώς πληροφορίες, αλλά αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό μιας ανθρώπινης συνομιλίας. Θυμούνται λεπτομέρειες από προηγούμενα μηνύματα, αναγνωρίζουν συναισθήματα και προτείνουν σχέδια. Πολλοί χρήστες έτσι αναφέρουν ότι αισθάνονται ότι τους ακούνε ουσιαστικά για πρώτη φορά. Το chatbot αναλύει μακρές περιγραφές συμπτωμάτων χωρίς διακοπή. Ποτέ δεν φαίνεται ανυπόμονο, ποτέ δεν φαίνεται βιαστικό και ποτέ δεν τους στέλνει σπίτι χωρίς απαντήσεις. Αντίθετα, δημιουργεί υποθέσεις, ενθαρρύνει τις συμπληρωματικές ερωτήσεις και συχνά μιλά με μια ήπια διαβεβαίωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα