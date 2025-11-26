Η ιστορία πίσω από το αυτοκρατορικό αυγό Fabergé με τα 4.000 διαμάντια
Το αυτοκρατορικό αβγό που θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s σε λίγες ημέρες ήταν δώρο του αυτοκράτορα Νικόλαου Β’ στη μητέρα του, το Πάσχα του 1913
Ολη την παγωμένη λάμψη του ρωσικού χειμώνα αποτύπωσε ο οίκος Fabergé σε αυτό το αυτοκρατορικό αβγό, που βγαίνει σε δημοπρασία στο Λονδίνο στις 2 Δεκεμβρίου. Είναι τόσο ρεαλιστικό που νομίζει κανείς πως σε λίγο θα αρχίσει να λιώνει: το αβγό στηρίζεται πάνω σε μια βάση που μοιάζει με θραύσμα πάγου -«σαν να ανασύρθηκε μόλις από τον παγωμένο Νέβα», όπως αναφέρει ο οίκος Christie’s- διακοσμημένο με μικροσκοπικά ασημένια ρυάκια. Η γυαλιστερή επιφάνειά του λάμπει με «κρυστάλλινες» φλέβες πάχνης, δίνοντας την εντύπωση πως είναι πραγματικά παγωμένο, ενώ κάτω από το διάφανο κέλυφος κάτι λευκό αχνοφαίνεται.
Το αβγό ανοίγει σαν μενταγιόν για να αποκαλύψει ένα καλαθάκι με ανεμώνες του δάσους, σμιλεμένες από λευκό χαλαζία -τα πρώτα αγριολούλουδα που ανθίζουν όταν υποχωρούν τα χιόνια, σημάδι ότι η μακριά, παγωμένη νύχτα του ρωσικού χειμώνα τελειώνει και η άνοιξη πλησιάζει. Δωρίστηκε από τον αυτοκράτορα Νικόλαο Β΄ στη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοδόροβνα την Κυριακή του Πάσχα του 1913, και συγκαταλέγεται στα πιο πολυτελή και ευφάνταστα από τα 50 αυτοκρατορικά αβγά που δημιούργησε ο οίκος.
