Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τον προϋπολογισμό της Ελλάδας - Εννέα χώρες σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

Τα κράτη-μέλη καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε στρατηγικούς τομείς για την οικονομία της ΕΕ, από την καθαρή μετάβαση, την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική απαλλαγή από τον άνθρακα, την υγεία και τη βιοτεχνολογία, τη γεωργία και τη βιοοικονομία, έως την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα.Σημειώνεται, τέλος, ότι το πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, βασίζεται στις Οικονομικές Προβλέψεις του Φθινοπώρου 2025, οι οποίες δείχνουν ότι η οικονομία της ΕΕ παραμένει ανθεκτική με μέτρια ανάπτυξη - γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και στις επενδύσεις, σε μια σταθερή αγορά εργασίας και στη μείωση του πληθωρισμού. Ταυτόχρονα, η ΕΕ αντιμετωπίζει αρκετά στρατηγικά τρωτά σημεία και συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως χαμηλή παραγωγικότητα, δημογραφικές πιέσεις και αυξανόμενες απαιτήσεις στα δημόσια οικονομικά που συνδέονται με την άμυνα και τη μετάβαση σε μια οικονομία ψηφιακή και απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών θα είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της Ευρώπης και τη διασφάλιση της σταθερότητας.Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ