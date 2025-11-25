Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα για πέμπτη μέρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα για πέμπτη μέρα
Η Metlen παραμένει στο προσκήνιο - Οι διεθνείς αγορές και τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση
Για πέμπτη διαδοχική μέρα διατηρείται το θετικό μομέντουμ στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 2.070 μονάδες στην έναρξη των συναλλαγών. Οι διεθνείς αγορές και τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να καθορίζουν την τάση. Στο επίκεντρο παραμένει η Metlen, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νεότερα σχετικά με τα funds που είχαν ανοίξει short θέσεις, στο πλαίσιο της αποχώρησής της από τον MSCI Standard Greece.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,37% και διαπραγματεύεται στις 2.072,97 μονάδες. Σε περίπου 5 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.069,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.074,04 μονάδες.
Την τέταρτη διαδοχική της άνοδο κατάφερε να πετύχει χθες η Λεωφόρος Αθηνών, σε μία ακόμη συνεδρίαση με ισχυρές μεταπτώσεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.065 μονάδες και απέχει περίπου -2,85% από τη φετινή κορυφή των 2.126 μονάδων. Παράλληλα, οδεύει προς την επιστροφή στα μηνιαία κέρδη -μετά τον πτωτικό Οκτώβριο- καθώς ενισχύεται κατά +3,5% με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025 ξεπερνά το +40,5%.
Σε ισχύ τέθηκαν από χθες το απόγευμα οι αλλαγές στον MSCI, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών. Υπενθυμίζεται ότι η αναθεώρηση του MSCI είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Metlen από τον δείκτη MSCI Greece Standard και την ταυτόχρονη προσθήκη της στον MSCI UK Small Cap, καθώς πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης για τη Metlen. Παράλληλα, έγιναν δύο προσθήκες στον MSCI Greece Small Cap Index και συγκεκριμένα εντάχθηκαν στον δείκτη η Cenergy και η Viohalco.
