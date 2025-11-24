Profile: Συμφωνία για την εξαγορά τουλάχιστον του 87,23% της Algosystems
H υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της Algosystems - Πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί
Tην υπογραφή συμφωνίας πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Algosystems, ανακοίνωσε η Profile Software, προκειμένου να αποκτήσει τουλάχιστον το 87,23% της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Profile, η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού της Algosystems, η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων, που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα Συμφωνία.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της ως άνω συναλλαγής, υπό την αυτονόητη ως άνω προϋπόθεση θα προχωρήσει ομαλά και θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.
