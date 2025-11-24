Φυσικό αέριο: Κάτω από 30 ευρώ για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο: Κάτω από 30 ευρώ για πρώτη φορά από το 2024
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν εν μέσω των συνομιλιών ΗΠΑ–Ουκρανίας για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχώρησε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, εν μέσω συζητήσεων για πιθανή λήξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024. Οι τιμές κινούνταν επί εβδομάδες σε στενό εύρος, καθώς οι traders σταθμίζουν τα υψηλά αποθέματα της περιοχής απέναντι στις μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές προβλέψεις — αξιολογώντας αν οι προμήθειες επαρκούν για τον χειμώνα.
Οποιαδήποτε πρόοδος προς την ειρήνη θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η Ρωσία, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της ΕΕ, καλύπτει πλέον μόλις το 10% των εισαγωγών. Φέτος, οι σταθερές ροές LNG και οι αυξημένες παραδόσεις από τη Νορβηγία έχουν βοηθήσει την Ευρώπη να ισορροπήσει κατά τις αλλαγές των εποχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024. Οι τιμές κινούνταν επί εβδομάδες σε στενό εύρος, καθώς οι traders σταθμίζουν τα υψηλά αποθέματα της περιοχής απέναντι στις μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές προβλέψεις — αξιολογώντας αν οι προμήθειες επαρκούν για τον χειμώνα.
Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–ΟυκρανίαςΟι συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη σηματοδότησαν πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου για την εξασφάλιση της στήριξης του Κιέβου μπορεί να μετατεθεί. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα χρειαστεί την έγκριση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οποιαδήποτε πρόοδος προς την ειρήνη θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η Ρωσία, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της ΕΕ, καλύπτει πλέον μόλις το 10% των εισαγωγών. Φέτος, οι σταθερές ροές LNG και οι αυξημένες παραδόσεις από τη Νορβηγία έχουν βοηθήσει την Ευρώπη να ισορροπήσει κατά τις αλλαγές των εποχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα