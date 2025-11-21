Premia: Άλμα 65% για τη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο – Στα €629,7 εκατ. οι επενδύσεις
Premia: Άλμα 65% για τη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο – Στα €629,7 εκατ. οι επενδύσεις
Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €180 εκατ. - Προτεραιότητα σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες
Eνισχυμένα καταγράφονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Premia για το εννεάμηνο, με την εταιρεία να σημειώνει αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 65%, φτάνοντας τα 17,2 εκατ. από 10, 4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα οι επενδύσεις της για το διάστημα αυτό ανήλθαν στα 629,7 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας άλμα 26% σε σχέση με το τέλος του 2024.
Αναλυτικά τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Premia:
–70 ακίνητα και 531 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 629,7 εκ., αυξημένη κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,7 έτη κατά την 30.9.2025.
