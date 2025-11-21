Premia: Άλμα 65% για τη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο – Στα €629,7 εκατ. οι επενδύσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Premia Properties

Premia: Άλμα 65% για τη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο – Στα €629,7 εκατ. οι επενδύσεις

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €180 εκατ. - Προτεραιότητα σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες

Premia: Άλμα 65% για τη λειτουργική κερδοφορία στο εννεάμηνο – Στα €629,7 εκατ. οι επενδύσεις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Eνισχυμένα καταγράφονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Premia για το εννεάμηνο, με την εταιρεία να σημειώνει αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 65%, φτάνοντας τα 17,2 εκατ. από 10, 4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα οι επενδύσεις της για το διάστημα αυτό ανήλθαν στα 629,7 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας άλμα 26% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Αναλυτικά τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Premia:

–70 ακίνητα και 531 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση από τον Όμιλο με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 629,7 εκ., αυξημένη κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 2024. Ισχυροί δείκτες αποδοτικότητας με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) να διαμορφώνεται σε 7,2% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WAULT) να ανέρχεται σε 9,7 έτη κατά την 30.9.2025.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης