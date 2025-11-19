Απόπειρα ανάρρωσης στη Wall Street - Μικρά κέρδη στους δείκτες μετά το τετραήμερο καθοδικό σερί
Με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές και την Nvidia, οι δείκτες σταθεροποιήθηκαν, όμως η νευρικότητα παραμένει με τους επενδυτές να αγωνιούν για το αφήγημα της ΑΙ και τις αποδόσεις του κλάδου - Στοίχημα τα αποτελέσματα του γίγαντα των μικροτσίπ και το Jobs Report της Πέμπτης
Οι επενδυτές στη Wall Street κράτησαν στάση επιφυλακής στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τους δείκτες να προσπαθούν να σταθεροποιηθούν και να αναρρώσουν από το τετραήμερο καθοδικό σερί ενόψει των κρίσιμων αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει η Nvidia Corp. μετά το πέρας της συνεδρίασης.
Οι επιδόσεις του γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ ελπίζεται να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει την αγορά αναφορικά με τις αποδόσεις που προκύπτουν για τις εταιρείες και τους μετόχους από τον πακτωλό των δισεκατομμυρίων που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση ελαφρά σε θετικό έδαφος, στο +0,10% και τις 46.138 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 6.642 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,59% φτάνοντας τις 22.564 μονάδες.
Παρά τις ανησυχίες για φούσκα στο AI, αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η αγορά δεν έχει φτάσει ακόμη σε ένα τέτοιο επικίνδυνο σημείο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως πως δεν υπάρχουν περιθώρια για πιθανή διόρθωση.
«Οι φόβοι για μια κατάρρευση της AI φούσκας είναι υπερβολικοί — τουλάχιστον προς το παρόν», υποστήριξε ο Κρις Σένιεκ της Wolfe Research. «Εξακολουθούμε να αγοράζουμε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη όταν πέφτει η τιμή τους».
Πολλά σίγουρα θα κριθούν από την κατεύθυνση που θα δώσει η Nvidia, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων τριμήνου που θα ανακοινώσει.
Οι προσδοκίες είναι υψηλές, με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση άνω του 50% σε κέρδη και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τον ρυθμό ανάπτυξης της που έχει αρχίσει να επιβραδύνεται, αργά αλλά σταθερά.
«Τα αποτελέσματα της Nvidia είναι κρίσιμο τεστ για το AI trade που στήριξε τις αγορές όλη τη χρονιά. Τυχόν απογοήτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα πτωτική πορεία, ιδιαίτερα για τις AI και tech μετοχές» τόνισε η Φιόνα Σινκότα της City Index.
Απτό την πλευρά του, ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial υπογράμμισε ότι οι επενδυτές θα ψάξουν ενδείξεις για τις προοπτικές των data centers, μετά την αποκάλυψη του CEO Τζένσεν Χουάνγκ πως η Nvidia έχει συνδυαστικές παραγγελίες 500 δισ. δολάρια για το 2025 και 2026. Το πώς σκοπεύει η εταιρεία να ανταποκριθεί μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα περιθώρια κέρδους, οι συνεργασίες με την OpenAI και η νέα πλατφόρμα Rubin θα βρεθούν στο μικροσκόπιο.
«Η Nvidia είναι μια εκπληκτική εταιρεία, αλλά η μετοχή της είναι πλέον υπερβολικά ακριβή. Παρά τα τεράστιες ταμειακές ροές της, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί πρόσθετο ανοδικό περιθώριο» υποστήριξε ο Ντέιβιντ Τρέινερ της New Constructs, εξηγώντας ότι για να δικαιολογήσει η εταιρεία την τρέχουσα αποτίμησή της, θα έπρεπε να παράγει 2,1 τρισ. δολάρια ετησίως σε 10 χρόνια, κάτι είναι «πολύ δύσκολο», καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός.
Πέρα από το κρίσιμο αφήγημα της ΑΙ που θα επηρεάσει το κλίμα στις αγορές διεθνώς τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο την αμερικανική, κομβικό ρόλο για τη δυνατότητα της Wall Street να σταθεροποιηθεί και δη, να ανακάμψει θα παίξει και η έκθεση για την απασχόληση Σεπτεμβρίου που θα δημοσιευτεί αύριο, αποτελώντας έτσι το πρώτο σημαντικό report που ανακοινώνεται μετά τη λήξη του shutdown.
Όμως, οι ελπίδες της αγοράς ψαλιδίστηκαν πριν προλάβουν καλά-καλά να αναζωπυρωθούν, μετά την ανακοίνωση από την στατιστική υπηρεσία πως δεν θα δημοσιεύσει καν την έκθεση απασχόλησης Οκτωβρίου, αλλά θα ενσωματώσει τα στοιχεία στην έκθεση του Νοεμβρίου.
Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι διατηρεί το κενό στη ροή των δεδομένων αφήνοντας την αγορά και τη Fed στο… σκοτάδι μέχρι την κρίσιμη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Η εμπλουτισμένη έκθεση Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί στις 16 Δεκεμβρίου, ήτοι μετά τη συνεδρίαση της FOMC που θα διεξαχθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου.
Η απογοήτευση των επενδυτών ήταν έκδηλη και στις αγορές χρήματος περιορίστηκαν κι άλλο οι πιθανότητες τρίτης μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.
Σημειωτέον πως και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα, επιβεβαίωσαν τον διχασμό του συμβουλίου και την επιφυλακτικότητα των αξιωματούχων να υποστηρίξουν επέκταση της νομισματικής χαλάρωσης τον Δεκέμβριο, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων.
«Η αβεβαιότητα είναι πολύ υψηλή λόγω της έλλειψης δεδομένων και της ασαφούς επίδρασης των δασμών», σχολίασε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation. «Δεν υπάρχει συναίνεση εντός της Fed, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κινούνται σχεδόν στα τυφλά και τα πρακτικά έγειραν προς πιο αυστηρή κατεύθυνση».
Σε επίπεδο μετοχών, τα κέρδη της Nvidia βοήθησαν την αγορά να πατήσει φρένο στο τετραήμερο καθοδικό σερί, οδηγώντας σε ανάρρωση και τον τεχνολογικό κλάδο.
Σημειωτέον δε, ότι η νούμερο ένα σε αξία εταιρεία της αμερικανικής αγοράς αναλογεί περίπου στο 7,57% του δείκτη S&P 500, στο 13,89% του Nasdaq 100 και το 2,49% του Dow Jones Industrial Average.
Στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε και η Alphabet (Google), που με άλμα άνω του 3,5% άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό, μετά τις θετικές κριτικές για τη νέα έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Αξιοσημείωτο ακόμη το μίνι ράλι της MP Materials, μετά την ανακοίνωση της συμμαχίας της κυριότερης αμερικανικής εταιρείας σπάνιων γαιών με το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ και την σαουδαραβική Maaden για τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας.
Ανοδική δυναμική κατέγραψαν, επίσης, η Exact Sciences έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Abbott Laboratories εξετάζει πιθανή εξαγορά της, αλλά και οι Smiths Group και Jet2 plc μετά τα θετικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.
Αντίθετα, στις χαμένες της ημέρας βρέθηκε η OneConstruction μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών επιδόσεων για το τρίμηνο, που ενέτειναν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Επίσης βουτιά κοντά στο 13% κατέγραψε η Eversource, μετά την απόφαση της πολιτείας του Κονέκτικατ να απορρίψει την πώληση μονάδας της.
