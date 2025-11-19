Απόπειρα ανάρρωσης στη Wall Street - Μικρά κέρδη στους δείκτες μετά το τετραήμερο καθοδικό σερί

Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι διατηρεί το κενό στη ροή των δεδομένων αφήνοντας την αγορά και τη Fed στο… σκοτάδι μέχρι την κρίσιμη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Η εμπλουτισμένη έκθεση Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί στις 16 Δεκεμβρίου, ήτοι μετά τη συνεδρίαση της FOMC που θα διεξαχθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου.Η απογοήτευση των επενδυτών ήταν έκδηλη και στις αγορές χρήματος περιορίστηκαν κι άλλο οι πιθανότητες τρίτης μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.Σημειωτέον πως και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα, επιβεβαίωσαν τον διχασμό του συμβουλίου και την επιφυλακτικότητα των αξιωματούχων να υποστηρίξουν επέκταση της νομισματικής χαλάρωσης τον Δεκέμβριο, δεδομένης της έλλειψης στοιχείων.«Η αβεβαιότητα είναι πολύ υψηλή λόγω της έλλειψης δεδομένων και της ασαφούς επίδρασης των δασμών», σχολίασε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation. «Δεν υπάρχει συναίνεση εντός της Fed, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κινούνται σχεδόν στα τυφλά και τα πρακτικά έγειραν προς πιο αυστηρή κατεύθυνση».Σε επίπεδο μετοχών, τα κέρδη της Nvidia βοήθησαν την αγορά να πατήσει φρένο στο τετραήμερο καθοδικό σερί, οδηγώντας σε ανάρρωση και τον τεχνολογικό κλάδο.Σημειωτέον δε, ότι η νούμερο ένα σε αξία εταιρεία της αμερικανικής αγοράς αναλογεί περίπου στο 7,57% του δείκτη S&P 500, στο 13,89% του Nasdaq 100 και το 2,49% του Dow Jones Industrial Average.Στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε και η Alphabet (Google), που με άλμα άνω του 3,5% άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό, μετά τις θετικές κριτικές για τη νέα έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Αξιοσημείωτο ακόμη το μίνι ράλι της MP Materials, μετά την ανακοίνωση της συμμαχίας της κυριότερης αμερικανικής εταιρείας σπάνιων γαιών με το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ και την σαουδαραβική Maaden για τη δημιουργία νέας μονάδας επεξεργασίας.Ανοδική δυναμική κατέγραψαν, επίσης, η Exact Sciences έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Abbott Laboratories εξετάζει πιθανή εξαγορά της, αλλά και οι Smiths Group και Jet2 plc μετά τα θετικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.Αντίθετα, στις χαμένες της ημέρας βρέθηκε η OneConstruction μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών επιδόσεων για το τρίμηνο, που ενέτειναν τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.Επίσης βουτιά κοντά στο 13% κατέγραψε η Eversource, μετά την απόφαση της πολιτείας του Κονέκτικατ να απορρίψει την πώληση μονάδας της.