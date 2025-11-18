GREGY: Συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για εξαγωγή 3.000 MW στην Ευρώπη
Συμφωνία για την εξαγωγή 3.000 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας υπέγραψε η Αίγυπτος, σε μία κίνηση η οποία ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο της χώρας να γίνει περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της χώρας.
Η τριμερής συμφωνία υπεγράφη από την Αιγυπτιακή Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (EETC), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και την ELICA SA, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου. Η συμφωνία προβλέπει την έναρξη των τελικών μελετών για την υλοποίηση του έργου σύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας με το δίκτυο.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η διασύνδεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σύνδεση του εθνικού δικτύου της Αιγύπτου με το ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, ενισχύοντας τον ρόλο της Αιγύπτου ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και ζωτικής σημασίας γέφυρας για την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, πρόσθεσε η δήλωση.
Η συμφωνία αυτή κρίνεται ως καθοριστικό βήμα για την προώθηση του GREGY, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά 100% καθαρής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Αιγύπτου απευθείας στην Ευρώπη μέσω της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η διασύνδεση GREGY είναι η δεύτερη σημαντική ηλεκτρική σύνδεση που σχεδιάζεται μεταξύ των δύο εθνών, μετά την διασύνδεση EuroAfrica Interconnector ισχύος 2.000 MW , στην οποία συμμετέχει η Κύπρος.
Όσον αφορά τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη, η EETC υπέγραψε επίσης ξεχωριστή συμφωνία συνεργασίας στις 13 Νοεμβρίου με την K&K Investment Company με έδρα τα ΗΑΕ για την εκπόνηση τελικών μελετών για ένα ακόμη έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3.000 MW που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη μέσω του ιταλικού δικτύου.
