Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη των παγκόσμιων ρευστοποιήσεων – Τρίτη σερί πτώση
Η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ παραμένει στο προσκήνιο, με την αποδοχή να έχει καλυφθεί γύρω στο 73% - Τα βλέμματα στη ΔΕΗ λόγω αποτελεσμάτων και Capital Markets Day
Ισχυρές απώλειες καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Η Αθήνα επηρεάζεται από το παγκόσμιο sell off, που οφείλεται κυρίως στις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να οπισθοχωρεί στη «ζώνη» των 2.020-2.030 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/11), ο ΓΔ σημειώνει πτώση -1,25% και διαπραγματεύεται στις 2.029,76 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.019,34 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.035,04 μονάδες.
Από δύο συνεδριάσεις αθροιστικών απωλειών -0,94% προέρχεται η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία δεν κατάφερε χθες να εκμεταλλευθεί το μομέντουμ μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch. Ωστόσο, τα κέρδη του ΧΑ εντός του Νοεμβρίου παραμένουν αξιόλογα, ξεπερνώντας το +3%. Παράλληλα, η φετινή απόδοση προσεγγίζει το +40%.
Τίτλοι τέλους μπήκαν χθες το μεσημέρι στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο (19/11). Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αποδοχή έχει καλυφθεί γύρω στο 73% ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, με το ενδιαφέρον να ενισχύεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, τοποθετώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών σε θέση πλήρους ενσωμάτωσης στο δίκτυο της Euronext. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.
Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοινώνει σήμερα η ΔΕΗ, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του ΧΑ, ενώ η Trade Estates δημοσίευσε τις επιδόσεις της πριν την έναρξη των συναλλαγών. Την Τετάρτη (19/11) ακολουθούν η Motor Oil, η Cenergy και η Quest, την Πέμπτη (20/11) σειρά έχουν η CrediaBank, η Κρι Κρι και η Ideal και την Παρασκευή (21/11) έπονται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties. Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ανακοινώνει τις οικονομικές της επιδόσεις η ΕΧΑΕ και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
