Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη των παγκόσμιων ρευστοποιήσεων – Τρίτη σερί πτώση

Η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ παραμένει στο προσκήνιο, με την αποδοχή να έχει καλυφθεί γύρω στο 73% - Τα βλέμματα στη ΔΕΗ λόγω αποτελεσμάτων και Capital Markets Day